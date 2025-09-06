為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「有人冒領普發金！」男子信以為真 急著證明清白反被騙光130萬

    男子心急想證明清白，竟依指示交出存摺、提款卡及黃金，最後才驚覺遭騙，一口氣損失高達130萬元。示意圖。（資料照）

    男子心急想證明清白，竟依指示交出存摺、提款卡及黃金，最後才驚覺遭騙，一口氣損失高達130萬元。示意圖。（資料照）

    2025/09/06 21:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕「有人拿你的資料冒領普發金！」詐騙集團話術再度升級。內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，一名男子接獲自稱郵局人員的來電，對方聲稱其證件被冒用，隨後轉接「警察」恐嚇帳戶涉洗錢，要求暫時代管財產。男子心急想證明清白，竟依指示交出存摺、提款卡及黃金，最後才驚覺遭騙，一口氣損失高達130萬元。

    受害者回憶，今年上半年突然接到電話，對方一開口就自稱郵局人員，語氣急促地說：「有人拿你的證件資料去領普發金，現在有冒領嫌疑，我們會幫你轉接警察單位報案！」男子聽後心頭一震，立刻聯想到最近Google警告的「密碼外洩」，擔心個資被盜。

    沒多久，電話果然轉接給自稱「警察」的人，對方一本正經自稱詐欺業務承辦人，要他加LINE保持聯繫，並告訴他：「你的帳戶涉及刑事案件，有洗錢嫌疑，需要暫時代管財產，以示清白。」對方還安撫說「相信你是清白的」，將男子徹底套牢。

    男子焦急之下，竟乖乖照做，把名下存摺、提款卡，甚至家中黃金全數交給對方。他直言：「我明明是清清白白過日子的人，怎麼會扯到刑案？當時腦中只有一個念頭，就是要證明自己的清白！」直到事後越想越不對勁，才驚覺警察哪會用LINE辦案、又沒收到正式公文？當完全聯絡不上時，他才撥打165查證，這才確定自己被騙，損失高達130萬元。

    防詐小撇步

    內政部警政署提醒民眾：
    1. 政府機關不會以電話告知身分遭冒用，也不會要求配合辦案。
    2. 聽見「郵局人員轉電話給警察」，就是詐騙。
    3. 聽見「冒用身分」，先掛斷，再撥打165查證。
    4. 不要在不明網站上輕易輸入個人資訊、信用卡號或銀行帳戶號碼。
    5. 有詐騙疑慮，請直接撥打165反詐騙諮詢專線。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

