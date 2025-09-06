為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恆春中元豎孤棚開戰! 17支隊伍取下紅布條 進入第2階段決戰

    屏東恆春中元搶孤、豎孤棚登場，第1階段各隊伍都完成取下紅布條。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/06 21:33

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有150年歷史的屏東恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚在恆春東門城外舉辦，17支隊伍爭奪冠軍順風旗，吸引數千人到場爭睹。精彩煙火後，第1階段各隊伍都完成取下紅布條，準備第2階段決戰。

    「南恆春、北頭城」已成農曆七月台灣搶孤（豎孤棚）勝地，但恆春近年賽事不順，從前年因颱風白天舉辦，去年參賽隊伍又縮減為14隊，還傳出選手攻頂及攝影比賽爭議。今年屏東縣長周春米、立委徐富癸、蘇清泉等人都到場參與，豎孤棚前的歌手許富凱暖場，及搶孤換獎品也成為賽事前高潮，大人小孩們各出奇招爭奪普度獎品。

    今年17支隊伍，除了去年冠軍滿州肖狼隊來勢洶洶，宜蘭隊去年豎孤棚二、三名，組成菁英隊南下交流，在地大光隊則完成世代更新，以完整年輕陣容參賽，去年第四的石心禮儀及第六的白砂古山宮同樣準備充分，滿州還有海龍蛙兵組隊；去年冠軍奪旗手彭威華強調，豎孤棚賽事年輕世代崛起，光滿州鄉就能派出四支隊伍，希望全力將冠軍留在恆春半島。

    恆春中元搶孤、豎孤棚登場，各級民代到場。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元搶孤、豎孤棚在煙火秀後展開。（記者蔡宗憲攝）

    恆春中元搶孤、豎孤棚在煙火秀後展開。（記者蔡宗憲攝）

