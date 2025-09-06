消失「車鼓陣」另起爐灶 弱勢生闖蕩江湖找到自信

2025/09/06 21:43

學生粉墨登場，培養自信心。（林宣佑提供）

車鼓陣學員必須學習樂器，培養兼具後場能力。（記者洪臣宏攝）

車鼓陣學員必須學習樂器，培養兼具後場能力。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕早年風行的「車鼓陣」消失了許久，去年在高雄市林園區文賢社區兒少基地再出發，孩子們粉墨登場，從掌聲中找到了自信，今年將挑戰教育部舉辦的全國民俗技藝競賽，為童年的「闖蕩江湖」留下回憶。

「車鼓陣」曾為林園汕尾地區盛行的傳統戲曲，汕尾國小在老師林宣佑推動下，2004年成立全國唯一校園「車鼓陣」社團，2008年應邀到總統府前廣場表演，2017年拿下教育部全國各級學校傳統民俗技藝競賽文陣組優等獎，卻不敵少子化，曲終人散，林宣佑後來也在中芸國中成立社團，同樣原因解散。

「車鼓陣」退出校園多年後，在社區悄悄萌芽。文賢社區發展協會與中國信託慈善基金會攜手「臺灣夢－兒少社區陪伴扎根計畫」，已從學校退休的林宣佑在此另起爐灶，且以不同手法教導廿餘名中小學學生，學員們應邀在林園洋蔥節、鳳芸宮海上巡香大型活動演出，開啟了他們不同的視野。

林宣佑指出，「車鼓陣」是歌仔戲的前身，演出者都是男性，後來為了效果加入插科打諢、肢體接觸，被文人士紳斥為「淫戲」，而「車鼓陣」難練且文字艱澀，沒有文字旁白，一般人很難聽得懂，更因娛樂選擇增多，逐漸沒落。

為此，他自編「林園好地理」曲目，將故鄉聚落環境納入，用大家朗朗上口的「四季紅」民俗小曲演出；除此之外，他還將林園區特有的「扁擔穴」傳說，改編成「林仔邊虎爺公」，用歌仔戲「陳三五娘」曲調詮釋。他說，希望不用透過旁白，也能讓觀眾認識本土文化。

完整的「車鼓陣」要兼具前、後場，因此，林宣佑要求所有學員都要學習樂器，必須不靠伴唱帶完成演出。他說，目前委請專業老師傳授二胡，未來還要學椰殼琴、大廣弦、月琴及竹笛等，不僅能自娛娛人，甚至有機會培養出「車鼓陣」傳承者。

更重要的是，這群學生獲得肯定，每逢有表演就非常興奮，平常會不時比劃「車鼓陣」步伐，無聊時則拿起二胡練習，也有人開始學大廣弦、月琴。學員溫姵琪說，一開始是好奇，從表演中產生了自信心，更開心的是，「可以出去闖蕩江湖」。

林宣佑（前左）推動車鼓陣20餘年，希望能文化傳承。（記者洪臣宏攝）

兒少基地學生應邀在大型活動演出。（林宣佑提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法