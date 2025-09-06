為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄廟宇中元普度超狂！席開2千桌宴請好兄弟 大撒幣6.6萬搶翻

    五甲龍成宮中元普度重頭戲施食儀式，廟方大撒幣6.6萬元。（記者陳文嬋攝）

    2025/09/06 21:07

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕今天中元普度，高雄市最大媽祖廟五甲龍成宮斥資千萬，席開2千桌破紀錄，更捐出2.2萬公斤白米，與民眾宴請好兄弟，行善積德，重頭戲施食儀式大撒幣6.6萬元，護佑地方平安；三鳳宮也募集3200包物資，捐助全台弱勢族群。

    鳳山區五甲龍成宮中元節普度盛會人山人海，今年席開2千桌，提供民眾擺放豐盛供品，一同宴請好兄弟，廟方更準備現宰豬、羊、雞等大餐，供好兄弟飽餐一頓。

    廟方舉辦普度法會，民眾在法師帶領下誦經，繞場祭拜好兄弟，功德迴向累積福報。

    重頭戲施食儀式，廟方今年大手筆，除了撒糖果、餅乾外，還有文旦、桃子等水果，以及300包白米，更撒錢6.6萬元，象徵六六大順，祈求地方平安。

    民眾花招百出，準備雨傘、紙箱狂接現金，午後雷陣雨也澆不熄熱情，連76歲王姓阿嬤也來拚現金，現場民眾搶翻天，場面熱鬧滾滾。

    廟方今年創下四大紀錄，除了席開2千桌，大撒幣6.6萬元，也是歷年最多，募款455萬元，購買2.2萬公斤白米，比去年300萬更多，民眾也捐贈3800份物資，比去年2千份更多，與廟方一同行善，今年將擴大捐贈鳳山等7區低收入戶，以及孤兒院等30多家團體。

    三民區三鳳宮今天也舉辦普度法會，於愛河、幸福川放水燈，引導好兄弟上岸用餐，廟方今年有感天災增加，募集3200包物資，捐助全台弱勢族群，包括花蓮及台南等地。

    五甲龍成宮今舉辦中元普度，現場人山人海。（記者陳文嬋攝）。

    民眾在法師帶領下誦經，繞場祭拜好兄弟，功德迴向累積福報。（記者陳文嬋攝）

    民眾捐贈455萬元，供廟方購買2.2萬公斤白米，幫助弱勢族群。（記者陳文嬋攝）

    五甲龍成宮席開2千桌破紀錄，提供民眾擺放供品，宴請好兄弟飽餐一頓。（記者陳文嬋攝）

    三鳳宮今放水燈，引導好兄弟上岸用餐。（廟方提供）

    三鳳宮普度儀式。（廟方提供）

