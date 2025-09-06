為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中萬和宮中元普度 近2500桌供品擺滿廟埕

    台中市萬和宮中元普度法會眾人祈福。（萬和宮提供）

    台中市萬和宮中元普度法會眾人祈福。（萬和宮提供）

    2025/09/06 20:59

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市萬和宮今晚中元普度，開辦近2500桌供品，廟埕擺滿貢品。昨夜子時起，董事長蕭清杰由普銓法師率領祭拜，今天誦經祈福，至鄰近宮廟文昌公廟、福德祠「獻外敬」，今晚法會救拔、超度孤魂野鬼，全程祭典逾20小時。

    慶讚中元普度，昨夜子時由董事長蕭清杰偕同董監事，由普銓法師率領，祭拜三界公、恭祝地官大帝聖誕誦經後，安地基王、孤魂，揭開序幕。

    今天早上7點由誦經團開始誦經祈福，接續普銓法師率領輪值常務監事，至萬和宮鄰近的南屯里福德廟、田心里福德廟、永定里百姓公及文昌公廟「獻外敬」，邀請各廟眾神、法界眾生，到萬和宮參加普度法會。

    萬和宮表示，今年廟方接受信眾委託代辦普桌的2000餘桌供品，企業及個人信眾贊普白米2000多公斤、100箱關廟麵，加上其他信眾自備供品，擺滿廟埕，下午兩點眾多信眾到場普度、領取普度旗，今年普桌多達2456桌，插著「一心誠敬」普度旗隨風飄揚，比去年的2174桌，增加近300桌。

    今晚6點由信眾在正殿舉行普度祈安法會開香，蕭清杰率領董監事，由普銓法師引導，依次到廟前的地基主爐、孤魂爐、甘霖大帝爐、大士爐及座台前爐上香參拜後，法師開始誦經禮懺，救拔、超度孤魂野鬼。

    萬和宮表示，今年信眾代辦的供品有逾150桌份不領回，將轉送社福慈善機構。

    台中市萬和宮中元普度，蕭清杰及董監事、大批信眾敬拜開香。（萬和宮提供）

    台中市萬和宮中元普度，蕭清杰及董監事、大批信眾敬拜開香。（萬和宮提供）

    萬和宮中元普度昨夜子時由蕭清杰偕同董監事，在普銓法師率領下揭開序幕。（萬和宮提供）

    萬和宮中元普度昨夜子時由蕭清杰偕同董監事，在普銓法師率領下揭開序幕。（萬和宮提供）

    台中市萬和宮中元普度法會眾人祈福。（萬和宮提供）

    台中市萬和宮中元普度法會眾人祈福。（萬和宮提供）

