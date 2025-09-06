彰化市也上榜 ! 網盤點全台6大沒落商圈 在地人嘆：只剩回憶

網友盤點全台6大沒落商圈，彰化市永樂街也上榜。（資料照）

2025/09/06 20:37

〔記者湯世名／彰化報導〕有網友今（6日）盤點全台6個沒落商圈，其中1處就位於彰化市，有3、40年歷史的永樂街商圈，意外勾起彰化市在地民眾的回憶。

有民眾說昔日平常晚上就很熱鬧，假日更是人潮滿滿，比台中市逢甲夜市還繁榮，後來小吃美食逐漸消失，取而代之的是賣衣物，甚至演變成現今的娃娃機店林立，沒落到只剩回憶。

請繼續往下閱讀...

有網友盤點全台6個曾經繁華一時，現今卻大不如前的沒落商圈，分別是台北五分埔、新竹舊城區、台中中區、彰化永樂街、高雄新堀江、花蓮金三角。其中永樂街曾是一個美食、娛樂、宮廟群聚的街區，愈晚愈熱鬧，當年人人摩肩擦踵，小孩都要緊抓媽媽的手臂才不會被人潮沖散，需要穿過賣米血糕的攤販，跨過賣爌肉飯的店家，才能走到想要吃的八寶冰的店家。

網友說，永樂街由盛轉衰是在1994年，當時計畫作為形象商圈，雖然讓街頭煥然一新，但不再允許攤販進駐街道的規劃，卻讓永樂街原有的生態失衡；服飾店占比一度高達3成，加上多數業者逐漸和流行脫隊，商品缺乏特色，想逛街只能跑台中，後來更是淪為夾娃娃機一條街，目前僅有節慶舉辦市集活動時，才能短暫再現當年盛況。

不少網友附和說，現在整條街都賣衣服，ㄧ些小吃攤都走光了，當然沒人去；有網友則說40年前永樂街晚上人聲鼎沸，後來有一個奇葩規定，賣吃的不准冒煙，就漸漸變成現在這個樣子，現在永樂街只靠一個月一次市集擺攤有一點人潮，已難回去昔日榮景。

永樂街夾娃娃機店林立，被網友稱為「夾娃娃機一條街」。（資料照）

彰化市永樂街在大甲媽回鑾時擠爆信眾。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法