澎湖吉貝消防分隊 搶救防溺演練

澎湖縣消防局吉貝分隊，在沙尾舉行防溺演練。（澎湖縣消防局提供）

2025/09/06 20:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖四面環海，水域安全為重點維護項目，消防局吉貝分隊與吉貝安檢所、派出所、緊急救援隊、義消及吉貝水域遊憩業者等單位，今（6）日在吉貝沙尾沙灘辦理「聯合防（救）溺演練」，提升業者自主反應，消防、岸巡等公部門的緊急應變處置，還有義消、救援隊等民力的連動救災協勤能力。

此次防溺演練，情境假設吉貝沙尾海域有1名遊客，浮潛戲水時冒險孤身遠游，因後體力不支無法游回岸邊而大聲呼救，經沙尾遊客發現後撥打119報案。消防分隊值班接到勤務派遣後，立即致電給水域遊憩業者，就近駕駛水上摩托車前往救援，另外通報吉貝安檢所、吉貝派出所、緊急救援隊、義消等單位人員趕赴現場。

溺水事發現場，首先由沙尾遊憩業者（嘉貝嶼水上活動）騎乘水上摩托車搭救溺者並拖帶至岸邊，之後陸續有工作人員及熱心民眾參與救援。吉貝消防分隊91救護車到場後，救護人員立即攜帶急救器材與長背板趕往岸際，為溺者急救。救護人員經檢查溺者生命跡象，發現溺者疑似嗆水且體力虛弱，立即給予供氧急救並監測生命徵象。

隨後在岸巡、義消、救援隊等人通力合作下，協助消防救護人員搬運溺水者，迅速用長背板將溺者抬上救護車，救護人員先通報吉貝衛生所預作準備，旋即以救護車將溺者送吉貝衛生室。消防局呼籲民眾於開放水域從事水上活動，應遵守水域遊憩活動公告事項，切勿獨自一人下水，更要隨時留意天候狀況以及注意身體情況。

水域安全是澎湖救護重點，統籌各單位舉行演練。（澎湖縣消防局提供）

