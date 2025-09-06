為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台灣好湯環島遊啟動! 花東「新四神湯」曝光

    「2025-2026台灣好湯－溫泉環島遊」今天在台東知本溫泉啟動。（記者黃明堂攝）

    「2025-2026台灣好湯－溫泉環島遊」今天在台東知本溫泉啟動。（記者黃明堂攝）

    2025/09/06 20:07

    〔記者黃明堂／台東報導〕「2025-2026台灣好湯－溫泉環島遊」今天在台東知本溫泉啟動，促銷全台19大溫泉區，其中花東有花蓮瑞穗、安通及台東知本、鹿野霧鹿等4大溫泉區，合稱「新四神湯」。

    觀光署副署長黃勢芳表示，「台灣好湯」溫泉品牌已推動了19個年頭，台灣由於地理資源及環境得天獨厚，包含鹼性碳酸泉、碳酸氫鈉、硫磺泉、泥漿溫泉、海底溫泉等多元泉質，其中與日本九州溫泉齊名的綠島朝日海底溫泉更是世界聞名，也期望藉由結合美食、運動等元素，讓國人開心更能享受泡湯的樂趣，同時也吸引更多國際客來台泡好湯，帶動國旅新風潮。

    縱管處處長許宗民則表示花東縱谷國家風景區內有花蓮瑞穗、安通及台東知本、鹿野霧鹿等4大溫泉區，各有各的特色和美食，可以說是花東的新四神湯，今日縱管處也辦理「徐行縱谷-知本好湯自行車漫遊活動」，約有100位鐵馬騎士參與，歡迎大家在泡湯之餘，也來欣賞花東縱谷鬼斧神工的天然美景。

    今年3月接下中華民國溫泉觀光協會理事長的李浩瑋，上任後就將2025訂為「台灣溫泉健康旅遊年」，並以台灣溫泉與世界接軌、提升國跨國合作為工作重點，期許將「台灣好湯」打造成全球旅客必訪的溫泉勝地。

    會中也與日本溫泉協會的多田計介會長、韓國溫泉協會的金城國會長簽訂台日韓國際溫泉文化交流協定，並宣示正式成立東亞溫泉聯盟，預計透過聯盟年度的論壇、活動共同行銷台灣好湯，為台灣溫泉國際化跨出重要的一大步。

