    生活

    週日飆34度！出門帶傘 午後留意短時強降雨

    週日南部、花東地區整天不定時有雷陣雨，各地午後也要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

    週日南部、花東地區整天不定時有雷陣雨，各地午後也要留意局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/09/06 20:55

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週日（7日）天氣轉不穩定，台灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；東南部、恆春半島及南部山區有局部大雨發生機率；外島地區也有局部短暫陣雨。午後，台中以北及中部山區恐有短延時豪雨發生機率。

    中央氣象署預報，週日南方雲系北移，南部、花東地區整天不定時都有雷陣雨，並有局部大雨發生機率，其他地區多雲。午後則有局部短暫雷陣雨，各地要留意局部大雨及伴隨的雷擊、強陣風，尤其台中以北及中部山區，也有短延時豪雨發生機率，外出建議帶雨具備用。

    溫度方面，週日各地高溫普遍為31到34度，沒下雨時感受仍較悶熱，外出務必做好防曬、多補充水分。離島的澎湖為多雲時陰短暫陣雨，約27到32度；金門為多雲短暫陣雨，約27到32度；馬祖為多雲短暫陣雨，約27到32度。

    至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一水氣會稍減弱，雖各地還是有午後雷陣雨，但雨勢會明顯緩和；下週二以後太平洋高壓恐再增強，各地將轉晴、午後多雲，僅山區有午後雷陣雨的夏季型天氣型態。

    紫外線指數方面，週日連江縣為「高量級」；其餘縣市為「過量級」。

    空氣品質方面，週日環境風場為偏南風，下風處污染物稍易累積。宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    週日局部高溫可達34度。（擷取自中央氣象署網站）

    週日局部高溫可達34度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週日多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週日下風處污染物稍易累積。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週日下風處污染物稍易累積。（擷取自空氣品質監測網）

    熱門推播