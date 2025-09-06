為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鷄籠中元祭傳承171年 五牲雕、麻油雞湯寄託深厚人情

    2025/09/06 19:59
    「五牲雕」以麵糰雕刻豬頭、魚、雞鴨，工藝精湛。（記者羅國嘉攝）

    麻油雞湯專祭難產女性孤魂。（記者羅國嘉攝）

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕今天是農曆7月15日中元節，基隆年度盛事「鷄籠中元祭」今年邁入第171年，連日舉辦的開龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈、市區封街遊行及望海巷水燈頭施放等活動，吸引大批民眾參與。今晚主普壇廣場舉行中元普度，副市長邱佩琳、今年輪值主普吳姓宗親會主委吳春成、理事長吳阿彬、執行長吳政材及各姓宗親會代表齊聚，共同見證盛事。

    邱佩琳指出，鷄籠中元祭傳承超過百年，不僅是基隆重要文化盛事，更是凝聚情感與交流的平台。其獨特之處在於普度儀式邀請水陸無主孤魂享用祭品，展現對歷史的敬意與對文化多元的包容。

    普度儀式中，最具特色的十二座孤棧別具涵義，包括祝壽的麵線棧與壽桃棧，象徵山珍的薑棧、海味的鹽棧，及僅在普度出現的摩訶棧與必桃棧；摩訶意指「偉大」，象徵普度眾生；必桃寓意裂開祝壽，象徵亡靈早日轉世。

    現場供桌上供品同樣別具巧思，葷食連桌的「五牲雕」將豬頭、魚、雞、鴨與麵糰結合成雕刻藝術品；而麻油雞湯則專祭難產女性孤魂，展現人文關懷，最後以清水燙空心菜收尾，寓意人鬼緣盡。現場也展出罕見的醮壇神像、趙康溫馬四大元帥、大士爺及五方引魂童子等民俗祭祀器物，完整呈現百年民俗魅力。

    此次活動同時推動教育傳承，吳姓宗親會舉辦「小小導覽員」夏令營，帶領學童認識科儀並製作米雕與小水燈；青年團體「雞籠怪奇」則策劃「走境171」特展與導覽巴士，結合藝術課程與戲劇導覽，深化文化體驗。

    「鷄籠中元祭」今晚於主普壇廣場舉行中元普度。（記者羅國嘉攝）

    「鷄籠中元祭」已傳承171年。（記者羅國嘉攝）

    熱門推播