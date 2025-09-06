為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中元節大盜！高雄嬤慘遭獼猴撲倒搶水果 農業局這樣提醒

    高雄阿嬤提水果慘遭台灣獼猴撲倒撞到頭。（擷取自Threads 1xyz_yo）

    高雄阿嬤提水果慘遭台灣獼猴撲倒撞到頭。（擷取自Threads 1xyz_yo）

    2025/09/06 19:54

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕中元節上演驚險畫面！高雄市一名阿嬤今天提水果疑似上山拜拜，於鼓山區興隆路遭台灣獼猴撲倒搶劫，阿嬤重心不穩慘摔撞頭，所幸沒有生命危險，驚險過程令人捏一把冷汗。適逢普度拜拜期間，農業局提醒民眾，上山拜拜進入獼猴棲息環境，避免手提塑膠袋，食物不露白，以免引起獼猴搶食。

    一名阿嬤疑似到元亨寺拜拜，手提塑膠袋內裝水果，途經鼓山區興隆路之際，突遭台灣獼猴撲倒，阿嬤當場重心不穩，整個人往後摔，頭部一度撞地，阿嬤摸頭表情痛苦。

    熱心民眾發現趕緊協助阿嬤起身，獼猴見狀趕緊逃離，所幸阿嬤沒有生命危險，熱心民眾於網路PO文提醒路過民眾務必小心，建議避免使用塑膠袋裝水果或食物，改用提籃或布袋，降低猴子搶食風險。

    農業局說，柴山是台灣獼猴棲息地，鼓山區興隆路為元亨寺聯外道路，近期適逢普度拜拜期間，市府提醒民眾進入獼猴棲息環境時，避免手提塑膠袋，且食物不露白，避免引起獼猴搶食。

    農業局請民眾落實「防猴三不」原則，包括「不接觸、不干擾、不餵食」等，民眾如遭受獼猴侵擾，有驅離需求，可撥打1999，市府將派員協助。若遭遇持續騷擾性獼猴個體，可向市府申請設置誘捕籠，在獼猴常逗留區域，放置誘捕籠誘捕。

    農業局說，民眾於公共場所被獼猴抓傷，能否理賠需視各場域管理單位是否有投保「公共意外責任險」而定，提醒民眾仍應以自我防範為主。

    圖
    圖
