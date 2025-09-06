台東3姊妹飲茶後意識模糊！疑誤採食野菜中毒

台東3位姐妹在知本溫泉山上茶藝館喝茶後送醫。（記者黃明堂攝）

2025/09/06 19:46

〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本溫泉山上某茶藝館今天下午有3位客人飲茶後出現頭暈、四肢無力等症狀，其中1人意識混亂。衛生局啟動調查，由於店內另有2組客人食用無事，3姐妹則在進店前有自行採集疑為「南非葉」的植物，且醫院初步診斷抗乙醯膽鹼中毒，應與南非葉有關，因此初判為誤食植物中毒，但仍待相關檢調化驗出爐。

年齡60到70多歲的黃姓3姐妹，上午前往知本白玉瀑布爬山，中午在附近一家茶藝館用餐，先是一起喝完一壺餐前茶，午餐的燉菜吃沒幾口，就出現頭暈目眩症狀，業者上前關心，其中1人說只是「茶醉」，休息一下就好，但3人症狀加劇，業者趕緊通報119。

請繼續往下閱讀...

台東縣衛生局表示，下午3點15分接獲消防局通報，3名疑似食物中毒，個案於卑南鄉某茶藝館用餐後身體出現不適情形，由救護車將2名個案送至馬偕，1名送至東基，3名患者為姊妹的關係，疑似喝紅烏龍及吃不明植物，其中1人瞳孔不等大、意識模糊，其他2人意識清醒。

衛生局於3點40分啟動食物中毒調查模式，兵分二路，分別派員至馬偕、基督教醫院進行食物中毒調查及前往卑南鄉茶藝館，進行現場調查及採集食餘。

業者表示，3位約12時到卑南鄉茶藝館用餐，出餐等待時間，老闆請他們先喝紅烏龍喝完半小時內3位就開始出現有頭暈的情形，同樣的紅烏龍茶其他2桌的顧客也都有食用並無異常。

衛生局說，患者表示至餐廳前有到白玉瀑布旅遊，在白玉瀑布下路邊有看到疑似南非葉的野菜，3個人都有生食野菜葉，於吃完野葉自出現頭暈不適症狀約1小時，3名個案目前仍在醫院急診治療中，目前經醫師初步診斷疑似為抗乙醯膽鹼中毒。

衛生局已抽驗餐廳現場紅烏龍茶包及泡的茶湯。另明日會視個案狀況，至個案陳述現場採集野菜送食藥署檢驗，檢驗時間約需7天。

台東3位姐妹在知本溫泉山上茶藝館喝茶後送醫。（記者黃明堂攝）

3姐妹在知本溫泉山上茶藝館喝茶後送醫，其中1人症狀較輕微，還能走路。（記者黃明堂翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法