2025台灣文學獎創作獎得主揭曉 18歲大一新鮮人、旅外作家同獲桂冠

旅居澳門的陳巧蓉（右）獲得2025「台灣文學獎」劇本創作獎，由文化部常務次長徐宜君（左）頒獎。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/06 19:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2025「台灣文學獎」創作獎頒獎典禮今（6）日在國立台灣文學館登場，得獎者跨越世代與領域，從18歲大一新鮮人到旅居海外的創作者，展現文字承載台灣故事的多樣與厚度。

「劇本創作獎」由旅居澳門的陳巧蓉以《千年之癢》奪冠，作品透過疥蟲視角映照人性與歷史。她語帶哽咽表示，外婆於疫情期間辭世，創作靈感來自對外婆與家鄉的思念。「我們在宇宙間渺小如小蟲，但有限生命卻足以照見無限。」

請繼續往下閱讀...

「小說獎」由台師大教授陳龍廷〈Kéⁿ-kui〉獲得，以詼諧語言描繪白色恐怖下的威權與良知。「台語文學新詩獎」由李長青〈「有伊的」歌──紀念瑪麗斯‧孔黛〉奪得，以加勒比海作家為鏡回望台灣歷史。「散文獎」由旅居海外的吳品瑜〈啞口新娘家己嫁〉獲獎，透過初戀故事揭露女性在父權下的傷痕。

「客語文學新詩獎」由年僅18歲的蕭宥〈夜光島──刻入潮聲肚个天光日〉獲獎。她全程以客語發表感言，強調「客話是台灣認同的根基，『淨愛行起路、擎起筆』，把生活點滴寫下，是幸福，也是連結世界的方式」。「散文獎」得主何志明第3度獲獎，此次以〈籠仔肚个光〉描寫單親兒子照顧病父的長照故事。

此外，客語文學評審邱湘雲指出，本屆客語小說作品雖具文學性，但語言流利度不足，最終從缺。

原住民語文學獎部分，阿美族詩人Uhay Mali Pacidal徐邱宜婕以〈Mali〉奪新詩獎，引領讀者拼湊記憶與時代。散文獎由泰雅族麗度兒．瓦歷斯〈母親結〉獲得，以女性視角書寫部落文化與性別觀察；小說獎則由泰雅族魯亮．諾命〈蚤〉奪魁，以跳蚤隱喻部落交易與土地流失，傳統與現代敘事兼具。

典禮由音樂人巴奈．庫穗（Panai Kusui）跨語言演出揭幕，象徵台灣文學深植於多元語言與文化。文化部常務次長徐宜君、文學館館長陳瑩芳及文學界貴賓齊聚，見證榮耀時刻。

2025「台灣文學獎」客語文學新詩獎由年僅18歲的蕭宥〈夜光島──刻入潮聲肚个天光日〉獲獎，她也是本屆最年輕的得獎者。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法