中元普度驚魂！阿嬤提水果遭獼猴狠推倒搶劫 頭部重摔畫面曝

2025/09/06 18:39

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今（6）日是中元普度，不少人提著水果、供品到廟宇拜拜。有位老奶奶上午提水果行經鼓山區興隆路、元亨寺附近，竟遭獼猴猛力一推重摔在地，屁股和頭部著地，所幸有熱心民眾攙扶，並無大礙。畫面曝光後，引網友議論紛紛，擔心壽山獼猴愈來愈難以控制。

一名網友在Threads分享行車紀錄器畫面說，自己騎車經過元亨寺途中，目擊獼猴疑似為了搶食水果，突然竄出將老奶奶推倒，嚇得路人急忙上前攙扶。原PO呼籲，前往壽山一帶務必避免使用塑膠袋裝食物，改用提籃或布袋，以降低遭猴群盯上的風險。

綜合媒體報導，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟受訪指出，獼猴並非蓄意攻擊人，而是因看到塑膠袋內的水果才會出手拉扯。她強調，元亨寺因香客常擺放供品，猴群活動頻繁，建議民眾切勿邊走邊吃，也不要讓食物外露，以免加深獼猴將人類視為「移動餐桌」的誤解。

她也提醒，如不慎被抓傷，可先以酒精或生理食鹽水消毒，再依需要就醫施打破傷風疫苗，無須過度恐慌。

國家自然公園管理處與高雄市農業局則呼籲，壽山是獼猴自然棲地，長年人為餵食導致猴群不再畏懼人類，進而衝突頻傳。主管機關再次強調「不餵食、不接觸、不挑釁」的三不原則，並提醒若遭獼猴騷擾，可撥打1999求助；若屬特定具攻擊性的個體，農業局可協助設置誘捕籠進行處理。

影片曝光後，網友紛紛留言，「要跟她家人說才好，撞到頭一定要觀察，去醫院看一下也好」、「壽山獼猴越來越猖狂，難道等出人命才要處理嗎？」、「30年前在中山幾乎看不到猴子，當年亂餵食的人大概不知道會演變成現在這個樣子」、「感謝原po正確的呼籲，元亨寺就在壽山上，中元普度祭祀貢品獼猴也想分食，真的請大家到有獼猴出沒地區不要使用塑膠，不要食物外露。」

