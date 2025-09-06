為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中元普度驚魂！阿嬤提水果遭獼猴狠推倒搶劫 頭部重摔畫面曝

    老奶奶今天提水果行經鼓山區興隆路、元亨寺附近，竟遭獼猴猛力一推重摔在地。（圖擷取自Threads/@1xyz_yo）

    老奶奶今天提水果行經鼓山區興隆路、元亨寺附近，竟遭獼猴猛力一推重摔在地。（圖擷取自Threads/@1xyz_yo）

    2025/09/06 18:39

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（6）日是中元普度，不少人提著水果、供品到廟宇拜拜。有位老奶奶上午提水果行經鼓山區興隆路、元亨寺附近，竟遭獼猴猛力一推重摔在地，屁股和頭部著地，所幸有熱心民眾攙扶，並無大礙。畫面曝光後，引網友議論紛紛，擔心壽山獼猴愈來愈難以控制。

    一名網友在Threads分享行車紀錄器畫面說，自己騎車經過元亨寺途中，目擊獼猴疑似為了搶食水果，突然竄出將老奶奶推倒，嚇得路人急忙上前攙扶。原PO呼籲，前往壽山一帶務必避免使用塑膠袋裝食物，改用提籃或布袋，以降低遭猴群盯上的風險。

    綜合媒體報導，台灣獼猴共存推廣協會秘書長林美吟受訪指出，獼猴並非蓄意攻擊人，而是因看到塑膠袋內的水果才會出手拉扯。她強調，元亨寺因香客常擺放供品，猴群活動頻繁，建議民眾切勿邊走邊吃，也不要讓食物外露，以免加深獼猴將人類視為「移動餐桌」的誤解。

    她也提醒，如不慎被抓傷，可先以酒精或生理食鹽水消毒，再依需要就醫施打破傷風疫苗，無須過度恐慌。

    國家自然公園管理處與高雄市農業局則呼籲，壽山是獼猴自然棲地，長年人為餵食導致猴群不再畏懼人類，進而衝突頻傳。主管機關再次強調「不餵食、不接觸、不挑釁」的三不原則，並提醒若遭獼猴騷擾，可撥打1999求助；若屬特定具攻擊性的個體，農業局可協助設置誘捕籠進行處理。

    影片曝光後，網友紛紛留言，「要跟她家人說才好，撞到頭一定要觀察，去醫院看一下也好」、「壽山獼猴越來越猖狂，難道等出人命才要處理嗎？」、「30年前在中山幾乎看不到猴子，當年亂餵食的人大概不知道會演變成現在這個樣子」、「感謝原po正確的呼籲，元亨寺就在壽山上，中元普度祭祀貢品獼猴也想分食，真的請大家到有獼猴出沒地區不要使用塑膠，不要食物外露。」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播