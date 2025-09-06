為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    東港「勝隆漁61號」漁船已尋獲! 漁業署：人船均安

    「勝隆漁61號」漁船已在6日被尋獲，人員均安。（漁業署提供）

    2025/09/06 18:06

    〔記者吳柏軒／台北報導〕我國東港籍「勝隆漁61號」漁船4日下午傳出在西太平洋公海失聯，船上有1名台籍船長與10名印尼籍船員，該船曾在5日10點發出遇險訊號，各界立即發動全力協助搜尋，經眾人努力，農業部漁業署今（6日）下午接獲船家通知，該船因遭雷擊致對外通訊中斷，幸人員均安。

    漁業署表示，5日確認「勝」船失聯後，即依標準作業程序展開救援，除協調附近海域作業的我國籍漁船協尋，並透過國家搜救指揮中心及外交管道洽該海域鄰近國家（日本、關島等）協助。直到今日下午該船船長家屬透過管道表示，已接獲「勝」船船長通報平安訊息，該船人員均安，該船是因遭受雷擊，致對外通訊中斷，目前尚能航行，將與友船會合後返航台灣。

    漁業署對諸多友船中斷作業投入搜尋，表達最誠摯的感謝，亦對外交部及國家搜救指揮中心等單位投入相關協助，表示感謝，已協助聯繫友船前往援助「勝」船，並將續予提供「勝」船相關必要之協助。

    「勝」船經許可，於7月11日於屏東東港鹽埔漁港出海赴西太平洋公海作業，船全長26.02公尺，船噸位116.07噸，船上計有11名船員，包括1名台籍船長及10名印尼籍船員。

