    首頁　>　生活

    不只是集章！天壇府城祈福健行 6大幸福御守結合紀念牌成亮點

    台灣首廟天壇舉辦府城祈福健行，打破集章框架祭出收集6大幸福御守，結合紀念牌成亮點！（記者王姝琇攝）

    2025/09/06 18:31

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣首廟天壇舉辦府城祈福健行活動，紀念牌每每成為最大亮點。去年天壇將「一」字匾周圍的84字迴向文微縮後刻進牌面；今年則打破集章框架，推出收集6大幸福御守，再與紀念牌巧妙結合，讓人眼睛為之一亮！

    台灣首廟天壇今年以「走一段平安路，許一世幸福願」為主軸，11月2日舉辦「2025府城祈福健行」，即日起受理報名到9月21日。路線總長3.6公里，今年特別在健行路線設置6站幸福御守停駐點，象徵消災解厄、好運常伴，邁向幸福人生。

    天壇副董事長卓永崇說，為了讓民眾親近台南400年文化發展的歷史痕跡，台南市政府與台灣首廟天壇連續2年舉辦「天壇府城歷史健行活動」，以休閒健行方式走訪20個古蹟，了解道教文化與建築特色，讓傳統宗教信仰更為親民。今年邁入第3屆，以祈福主軸推出「2025府城祈福健行」，期盼在玉皇上帝的庇佑之下，護佑台灣人民平安順遂、國泰民安。

    民政局長姜淋煌指出，台灣首廟天壇每年規劃辦理發放清寒獎助學金、老人福利、歲末冬令慰問等公益活動，幫助需要幫助的人。這次活動規劃沿途6站幸福御守停點，行經「平安」台灣文學館、「吉祥」全台首學孔廟、「順利」鄭成功祖廟、「如意」台灣祀典武廟、「康健」台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、「圓滿」台灣首廟天壇，象徵天公祖六大祝福。

