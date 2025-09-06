為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    部落傳奇信仰！台南龍崎泥岩山丘上的石頭土地公 不拜中秋、拜中元

    龍崎區牛埔里清水寺旁的後坪山福德祠，供奉的4尊石頭土地公相傳已逾300年歷史。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區牛埔里清水寺旁的後坪山福德祠，供奉的4尊石頭土地公相傳已逾300年歷史。（記者吳俊鋒攝）

    2025/09/06 18:23

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南龍崎區牛埔里清水寺後方的泥岩山丘上有座福德祠，供奉4尊逾300年的風化石頭神像，與一般土地公「拜中秋」不同，而是「拜中元」；今天是農曆7月15日，儘管廟前小徑因風災受損，窒礙難行，民眾仍準備相關用品，辛苦跋涉到場祭祀，展現部落傳奇信仰的虔誠。

    牛埔清水寺旁的後坪山福德祠，雖然沒有舉辦大型中元普度，但不只今天，連日來，陸續有返鄉信眾，主動帶著供品向石頭土地公上香、參拜，頗為熱鬧。

    牛埔清水寺主委陳泰祥表示，該福德祠供奉的4尊石頭土地公，相傳是「山神」所化，負責保護部落的安寧，相當靈驗，不僅牛埔居民，旅外遊子也會在特定祭祀時間返鄉，專程參拜。

    陳泰祥說，有別於一般福德正神，石頭土地公每年3次重要祭祀時間，分別是農曆1月春節、3月上巳節，以及7月中元節等，信眾主動參拜，部落居民多以「137」稱之。

    陳泰祥提到，該福德祠位於後坪山，規模不大，但廟區週邊平台視野很好，可眺望當地知名泥岩生態，原本寸草不生的月世界景觀，因保育得宜，林木茂密，一片綠意映入眼簾，令人心曠神怡。

    龍崎區長陳新澈指出，通往福德祠的水泥路相當狹窄，無法會車，早期可沿山丘稜線，往返大坪、牛埔，耆老以古道稱之，廟前小徑受風災影響遭嚴重掏空，市府投入逾300萬元全力復建中。

    後坪山福德祠前方小徑，因風災嚴重掏空，正進行復建工程。（記者吳俊鋒攝）

    後坪山福德祠前方小徑，因風災嚴重掏空，正進行復建工程。（記者吳俊鋒攝）

