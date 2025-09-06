R82接駁公車繞進基隆高中引反彈 9月8日起維持原路線

R82接駁車開進基隆高中引起民怨，市府決定維持續路線。（擷取自基隆高中臉書）

2025/09/06 18:14

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市接駁公車R82從9月1日起繞進基隆高中，影響通勤族與後端基隆商工學生轉乘與上學，引發反彈。市府今天與校方、通勤族意見交流，基隆中學強調，周邊通行環境對學生確實很危險，但通勤族也指出，繞行基中確有延誤轉乘台鐵，基商學生要跑進校園，經多方討論後，決定9月8日起R82仍維持原路線，由替代方案安樂八堵免費接駁車繞進基中。

R82接駁公車是從國家新城、建德國中再到八堵、七堵火車站，方便建德國中小學生、基中和基商學生上學，安樂區上班族快速到八堵或七堵轉乘台鐵直達車。但9月1日繞進基中雖僅要5至10分鐘時間，卻影響到通勤族和基商學生趕火車和上學，市府昨天召開交流會，有地方民代、學生、上班族和家長參加。

交通處統計，繞進基中平均多了10分鐘車程，其中有2天7點42分才到達八堵火車站，距台鐵直達車開車時間只剩1分鐘而已，進站後還要走地下道；到抵達基隆火車站時間是7點50分，距學生上課時間僅10分鐘。

基中學生也出席表達意見，他搭了2年R82，從八堵火車站下車走到學校的行人空間不友善，聯結車多、還有違停，學生走在車陣中很危險，公車開進校園真的對學生安全有幫助。

不過上班族和學生家長說，R82繞進基中的確實影響到通勤族轉乘火車，上班遲到，基商學生跑進校園的情況。公車處因人力無法再開闢新的學生專車，經過討論後決定R82維持原路線，上午6點50分由國家新城開出的安樂八堵線免費駁接車開進基中。市長謝國樑也要求相關單位加速改善八堵路與遠源路的人行環境。

基隆市政府府舉辦R82路線公聽會，市長謝國樑聽取民眾意見。（記者盧賢秀攝）

地方人士、學生家長和上班族踴躍出席R82路線公聽會。（記者盧賢秀攝）

