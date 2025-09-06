捐款雪崩式下滑 身障青年手作中秋月餅自救

2025/09/06 17:59

身障青年製作中秋月餅，從揉麵、包餡到包裝自己來，籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」。（瑪利亞基金會提供）

十方啟能中心身障青年為中秋月餅加緊趕工，從製作月餅到清洗烤盤、摺紙盒，都賣力工作。（十方提供）

伊甸烘焙庇護工場學員製作中秋月餅。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋佳節將至，伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場推出台灣芒果酥、蛋黃酥、綠豆椪等10種產品；創世基金會台中院也義賣中秋禮盒斗六老欉文旦、石岡新興梨、躉泰月餅禮，籌措植物人安養及照護設備經費，社福團體指出受到關稅、物價上漲等經濟衝擊，捐款大幅短少，呼籲選購公益禮盒送禮好吃又充滿愛心。

台中市社會局也推薦優先採購秋節產品，經過主管機關審核通過，確實由身障機構、團體及庇護工場內的身心障礙者參與製作，希望獲得支持，也讓身障團體獲得收入，協助學員學習與自我成長，包括十方社福基金會、立達啟能訓練中心、微笑天使烘焙坊、唐氏症基金會、瑪利亞社福基金會、台中市肯納自閉症社福基金會、信望愛智能發展中心、同心圓社區復健中心、台中市美麗境界關懷之友協會、台灣福氣社區關懷協會、台中市自閉症教育協進會等16個社福團體。

創世台中院院長陳韋龍表示，每個植物人背後都有一個辛苦的家庭，創世近40年來已經幫助近1萬8000個家庭減輕照護及經濟負擔，今年受到關稅、物價上漲及大環境不佳的衝擊，捐款每月衰退，累計至今年7月捐款已較去年短少近200萬。

今年幼兒園小朋友特地到創世台中院舉行剝柚比賽，宣傳義賣中秋禮盒，剝柚諧音「保佑」，也希望為植物人及其家庭送上平安祝福。

十方啟能中心身障青年也為中秋月餅加緊趕工，從製作月餅到清洗烤盤、摺紙盒，都賣力工作，十方推出，蛋黃酥、擂茶芝麻餅、綜合堅果塔、夏威夷豆塔等，收入將幫助身障青年延續全年度的烘焙技藝訓練經費。

伊甸表示，今年推出的七款禮盒各有特色，價格從330元至720元不等，每款禮盒皆是身心障礙朋友用愛與努力親手製作而成，目標是2萬盒。

瑪利亞基金會出「家好月圓」中秋公益禮盒做義賣，由身心障礙青年用心製作，從揉麵、包餡到包裝，所得將全數投入安老家園興建計畫。

幼兒園小朋友到創世台中院幫忙宣傳義賣中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

伊甸迦南園烘焙庇護工場推出七款中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

創世台中院精選香甜多汁的斗六老欉文旦、清脆爽口的石岡新興梨，以及屢獲食品大獎肯定的躉泰月餅禮盒義賣。（記者蔡淑媛攝）

