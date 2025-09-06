為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    捐款雪崩式下滑 身障青年手作中秋月餅自救

    2025/09/06 17:59
    身障青年製作中秋月餅，從揉麵、包餡到包裝自己來，籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」。（瑪利亞基金會提供）

    身障青年製作中秋月餅，從揉麵、包餡到包裝自己來，籌建「瑪利亞心智障礙者安老家園」。（瑪利亞基金會提供）

    十方啟能中心身障青年為中秋月餅加緊趕工，從製作月餅到清洗烤盤、摺紙盒，都賣力工作。（十方提供）

    十方啟能中心身障青年為中秋月餅加緊趕工，從製作月餅到清洗烤盤、摺紙盒，都賣力工作。（十方提供）

    伊甸烘焙庇護工場學員製作中秋月餅。（記者蔡淑媛攝）

    伊甸烘焙庇護工場學員製作中秋月餅。（記者蔡淑媛攝）

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕中秋佳節將至，伊甸基金會台中市迦南園烘焙庇護工場推出台灣芒果酥、蛋黃酥、綠豆椪等10種產品；創世基金會台中院也義賣中秋禮盒斗六老欉文旦、石岡新興梨、躉泰月餅禮，籌措植物人安養及照護設備經費，社福團體指出受到關稅、物價上漲等經濟衝擊，捐款大幅短少，呼籲選購公益禮盒送禮好吃又充滿愛心。

    台中市社會局也推薦優先採購秋節產品，經過主管機關審核通過，確實由身障機構、團體及庇護工場內的身心障礙者參與製作，希望獲得支持，也讓身障團體獲得收入，協助學員學習與自我成長，包括十方社福基金會、立達啟能訓練中心、微笑天使烘焙坊、唐氏症基金會、瑪利亞社福基金會、台中市肯納自閉症社福基金會、信望愛智能發展中心、同心圓社區復健中心、台中市美麗境界關懷之友協會、台灣福氣社區關懷協會、台中市自閉症教育協進會等16個社福團體。

    創世台中院院長陳韋龍表示，每個植物人背後都有一個辛苦的家庭，創世近40年來已經幫助近1萬8000個家庭減輕照護及經濟負擔，今年受到關稅、物價上漲及大環境不佳的衝擊，捐款每月衰退，累計至今年7月捐款已較去年短少近200萬。

    今年幼兒園小朋友特地到創世台中院舉行剝柚比賽，宣傳義賣中秋禮盒，剝柚諧音「保佑」，也希望為植物人及其家庭送上平安祝福。

    十方啟能中心身障青年也為中秋月餅加緊趕工，從製作月餅到清洗烤盤、摺紙盒，都賣力工作，十方推出，蛋黃酥、擂茶芝麻餅、綜合堅果塔、夏威夷豆塔等，收入將幫助身障青年延續全年度的烘焙技藝訓練經費。

    伊甸表示，今年推出的七款禮盒各有特色，價格從330元至720元不等，每款禮盒皆是身心障礙朋友用愛與努力親手製作而成，目標是2萬盒。

    瑪利亞基金會出「家好月圓」中秋公益禮盒做義賣，由身心障礙青年用心製作，從揉麵、包餡到包裝，所得將全數投入安老家園興建計畫。

    幼兒園小朋友到創世台中院幫忙宣傳義賣中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    幼兒園小朋友到創世台中院幫忙宣傳義賣中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    幼兒園小朋友到創世台中院舉行剝柚比賽，幫忙宣傳義賣中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    幼兒園小朋友到創世台中院舉行剝柚比賽，幫忙宣傳義賣中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    伊甸迦南園烘焙庇護工場推出七款中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    伊甸迦南園烘焙庇護工場推出七款中秋禮盒。（記者蔡淑媛攝）

    創世台中院精選香甜多汁的斗六老欉文旦、清脆爽口的石岡新興梨，以及屢獲食品大獎肯定的躉泰月餅禮盒義賣。（記者蔡淑媛攝）

    創世台中院精選香甜多汁的斗六老欉文旦、清脆爽口的石岡新興梨，以及屢獲食品大獎肯定的躉泰月餅禮盒義賣。（記者蔡淑媛攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播