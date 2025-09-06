中央530戶婚育宅在新北 市府提供租補、加籤、租約延長保障助婚育

內政部目前透過都更分回、中央興建完工第2、3季招租的3033戶社會住宅，及林口世大運社宅（見圖）空餘戶調配 ，於今年底前將釋出1022婚育宅，其中有530戶集中在新北市。（新北市城鄉局提供）

2025/09/06 17:57

〔記者黃子暘／新北報導〕為營造青年友善婚育環境，內政部國土管理署指出，今年底前將釋出1千多戶「婚育宅」，其中530戶在新北市，由國家住宅及都市更新中心辦理後續招租。在青年婚育政策方面，新北市城鄉發展局指出，市府自10月起開始受理明年度青年租金補貼，依未成年子女人數每月補貼5000至7000元不等，另提供符合條件的育兒家庭申請社宅加籤，子女就讀社宅學區小學租期延長保障，最多可延長到12年。

內政部指出，目前透過都更分回、中央興建完工第2、3季招租的3033戶社會住宅，及林口世大運社宅空餘戶調配 ，今年底前將釋出1022婚育宅，其中有530戶集中在新北市；國家住都中心介紹，世大運選手村社宅位在林口區仁愛路2段、文化一路1段與文化二路1段間，鄰近機場捷運、A9林口站、林口國中、林口高中及林口運動公園，交通便利，設置一至四房型。

在協助青年婚育政策上，新北市城鄉局針對市府興辦社宅提供「育兒家庭入住優先戶保障措施」、「育兒家庭一般戶租期延長措施」2項服務，並且將從10月1日起開放申請2026年度青年租金補貼；城鄉局表示，補貼金額按月計算，單身者補貼3500元，新婚補貼4500元，育（孕）未成年子女（胎兒）1至3人以上則分別補貼5000、6000、7000元。

城鄉局表示，市府於社宅招租比例中匡列10%名額，提供育有2名以上子女家庭申請，其申請採抽籤制，若未中籤，則納入剩餘30%優先戶名額中，再參與評分排序；另考量社宅住戶子女在地就學需求，育有2名以上未成年子女家庭，且子女已分發至市府興辦社宅所在學區小學的一般戶，可以保障租期延長，最多延長至12年。

此外，城鄉局說，市府自辦社宅中，泰山中山段案210戶預計今年底招租，板橋區江翠段案130戶預計2026年上半招租，另三重區三重段案442戶、蘆洲光華段案456戶、淡水海天段案85戶現正興建中。

城鄉局補充，租金補貼申請自10月1日起至明年12月31日或年度經費用罄為止，可透過紙本郵寄、網路申請，詳洽新北市住宅補貼資訊服務網。

