    首頁　>　生活

    超快！北港朝天宮普度總價20萬水果 5分鐘內各路高手搶光光

    北港朝天宮中元普度準備總價20萬元的水果，下午4點45分開放領取，各路民眾紛紛祭出「龍爪手」，不到5分鐘就被「果去桌空」，非常搶手。（民眾提供）

    2025/09/06 17:34

    〔記者李文德／雲林報導〕今天中元節，北港朝天宮下午在廟前廣場周邊舉辦中元普度法會，各行各業準備豐盛供品祭拜「好兄弟」，其中青果鋪準備總價20萬元的水果，法會結束後開放領取，下午4點45分開放領取，各路民眾紛紛祭出「龍爪手」，不到5分鐘就被「果去桌空」，非常搶手。

    北港因早年商業交易熱絡，每年普度時各行各業都會以「舖戶」為單位準備供品，今各舖戶都準備各式各樣供品，除了白米、油、醬油、餅乾、糖果，還有玩具、化粧品等，讓「好兄弟」們各取所需。

    北港朝天宮金珍順青果舖協會理事長高宏松表示，今年度青果鋪準備的水果供桌，長約20公尺，桌上擺滿了楊桃、鳳梨、火龍果、橘子等10多種水果，總價大約20萬元，雖然受到颱風，豪雨接連報到，讓蔬果價格上漲，讓為了維持傳統，但青果鋪仍還是準備了水果山讓民眾索取回去吃平安。

    下午4點左右，就有不少民眾已在供桌外拿著大大小小的袋子等候，期間更有民眾太著急想先拿取，立即遭現場工作人員阻止，下午4點45分左右，隨著人員倒數「5、4、3、2、1」後，數百隻「龍爪手」，已迅雷不及掩耳的速度，一一將水果裝入袋，還有人更有後援，將手上水果往後傳遞，以接力方式裝入水果，雖看似擁擠，但不像以往有人會爬上桌瘋搶，現場一片熱鬧歡笑聲，不到5分鐘桌上的水果早已「果去桌空」。

    不少參與的民眾開心表示，可以拿回去「呷平安」；更有第一次參加的民眾直呼「好有趣」。

    不到5分鐘就被「果去桌空」，非常搶手。（民眾提供）

    熱門推播