「血月」月全食9/8凌晨登場！全台最佳觀測點曝光

「血月」月全食歷程。

2025/09/06 17:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕有著黯淡紅銅色的「血月」將在下週一（8日）凌晨登場！中央氣象署預報，全台最佳觀測的地區在新竹以北、宜蘭和馬祖，南部和中部則因迎風面的關係，雲量較多，較難觀測到。

氣象署預報員曾昭誠說明，氣象署公布的是月全食的觀測指數，中部和南部雖然在迎風面、觀測指數不好，但其實月全食發生的機會在凌晨，午後陣雨停止後，其實仍有一些機會看到月全食。

月全食的全部過程自台灣時間9月7日23時27分起，由「半影食始」揭開序幕、8日0時27分「初虧」、1時30分「食既」、2時12分「食甚」、2時53分「生光」、3時57分「復圓」，最後在4時57分「半影食終」結束，共歷時5小時又30分鐘，其間再1時30分到2時53分是最精華的全食階段，共計1小時23分鐘。

其中，9月8日凌晨01時30分的「食既」會出現紅月，月球全部進入地球本影，即進入全食階段，可見暗紅月面。凌晨2時53分「生光」，紅月漸退，月球開始離開地球本影。

月食是月球在軌道上公轉運行時，正好進入地球的影子區內，原照射月面的太陽光被地球遮掩，使得月面無法反射陽光而有缺角或隱沒的天文現象。全食階段時，月面完全隱沒在地影內，但此時月面並不會完全看不見，而是呈現暗淡的紅銅色，這是因為陽光在穿過地球周邊的大氣層時，部分的紅色光被大氣折射至月面所致。

氣象署說明，本世紀全球各地預計將發生228次月食，上次台灣可見的月全食發生於2022年11月8日，下次則是2026年3月4日的月全食，台灣可見到月出帶食的現象。

氣象署指出，這次月食發生時月亮位於南方至西南方天空，建議民眾選擇南方至西南方地平較無地物遮掩的地點觀賞。月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，但用望遠鏡放大觀測效果會更佳。

氣象署也將在9月7日（週日）深夜23時20分起，到9月8日（週一）清晨5時，提供月全食網路直播。氣象署也提醒，月全食發生在「9月8日凌晨」，也就是明天（9月7日）晚上的下半夜，不是下週一（9月8日）的晚上。

