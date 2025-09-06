高中體育班「英文A到Z都背不出來」 簡奇陞：敢離開因有學業做底氣

2025/09/06 18:20

台師大女足抽血換學分震驚社會，人本基金會和台師大學生會今合辦座談會，對下週成立的運動部提建言。（記者叢昌瑾攝）

台師大女足案吹哨者簡奇陞（站立者）目前是清華大學碩士生，今參與座談會。（記者叢昌瑾攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕台師大女足隊強迫學生抽血換學分案震驚社會，吹哨者簡奇陞今（6）日在座談會中表示，體育班存廢不是現在最急迫的重點，現在能做的是如何保障體育班的每個學生在就學中是安全的，她能離開是因為她有學業能力當底氣。人本教育基金會報告更直指，體保生5個保送台大，只有1個敢去讀，怕讀不下去休學。

而對於體育班學生的學業能力，人本教育基金會報告也指出，在16位受訪者中，9位表示教練或導師會要求學生兼顧學業，安排補救教學或要求晚自習，但也有8位表示曾遇到學校老師直接放生體育班學科，提供簡單考試，甚至協助考試作弊；有受訪者表示，國中測驗學科能力多半在國小程度，普遍更認為在國中階段後學力落差更大，「國中比賽變多」，甚至有「高中連英文A到Z都背不出來」的狀況。

簡奇陞站出來揭弊，女足教練周台英被解聘並遭司法調查中，人本教育基金會和台師大學生會今日舉辦座談會，簡奇陞發言表示，體育班不應成為虐待或權利不對等的溫床，不管體育班制度存續與否，最重要是如何保障學生的安全與權利。

簡奇陞直言為什麼會有虐待？因為體育圈的封閉性，缺乏外部監督，資訊不透明，加上權力不對等，教練對學生的權力、學長姐對學弟妹制度帶來的壓迫，以及缺乏離開的能力。

簡奇陞表示，如果從小五開始練球，只會打棒球，是沒有辦法離開，而她為什麼可以離開？是因為她有離開的底氣，這個底氣是她有學業能力，當有能力去做其他事情時才可能放棄，如果一生只有足球，她不會站出來，因為她沒有離開的底氣，如果連足球都沒有了，就只能去做一些沒有入行門檻的工作。

簡奇陞直言，最急迫的是建立「安全網」，讓體育班的學生在追夢過程中，擁有最基本的安全保障，且保障每個學生的權利，而不是等到他拿金牌才有權利說話，每個人在這條路上都應該是安全的，這才是體育班存在的目的，體育班應該是讓學生追夢的舞台，而不是讓更多人陷入迫害的環境。

人本專案秘書林郁璇表示，升學路徑狹窄，「5個保送台大，但只有一個人去讀，其他人擔心讀不下去而直接放棄。」，也有11人上公立大學，最後只有3人畢業，其他人都休學，休學後多是做裝潢學徒、當太保、去當兵、去工地。人本呼籲，應確保體育班學生有足夠的學習，提供多元學業輔導與技藝課程，且加強生涯規劃。

人本教育基金會秘書林郁璇。（記者叢昌瑾攝）

