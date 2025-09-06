工程師最容易外遇? 徵信社揭出軌「7大對象」

工程師被外界認為在感情上是「乖乖牌」的職業代表。示意圖。（路透）

2025/09/06 17:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕工程師被外界認為在感情上是「乖乖牌」的職業代表，不過一篇來自網路論壇、徵信社從業人員的發文指出，分析工程師容易出軌的「7大對象」，竟涵蓋職場、交友圈與社交平台，引發網友熱議。

原PO今日在Dcard以「95%工程師外遇對象」為標題發文 ，指出自己在徵信業界工作經驗，觀察到許多委託調查案件中，發現工程師出軌對象的特徵有跡可循。他根據案件歸納出工程師最常外遇的七種類型，包括職場同事、合作廠商、網路認識的異性等，令人意想不到。

這位徵信社員指出，第一類就是「公司同事」，尤其是跨部門合作頻繁的角色，例如與工程師對接的產品、設計或行銷人員。他指出，雙方長時間溝通、加班，容易在共患難中產生情愫。

第二類則是「專案合作廠商」，特別是在B2B或外包模式下，工程師與外部窗口（如PM、技術支援）長期密切往來，從工作切入私交並非少見。

第三類是「線上認識的年輕異性」，由於工程師社交圈有限，時常透過交友App或遊戲平台尋找刺激，若對方年輕又對其技術能力感到崇拜，往往容易陷入曖昧。

第四類則來自「健身房或興趣社團」，工程師若開始接觸健身、學才藝，常在這些圈子認識新朋友，而「認真穩定」的形象亦頗具吸引力。

第五類是「前同學／老朋友」，屬於舊情復燃型，透過重新聯繫感情進而擦槍走火。

第六類則為「公司行政／秘書／助理」，在工作上依賴對方處理生活雜務，如排程、差旅、文書處理等，容易建立一種「親密但曖昧」的互動關係。

第七類是「培訓或研討會認識的對象」，短期出差或參加技術活動的期間，工程師可能產生一種「遠離家庭的解放感」，在陌生環境中擦出短暫火花。

文章曝光後，引來大量網友討論，不就也有不少網友吐槽，留言表示：「簡單來說就是除了老婆以外的所有人」、「想外遇哪裡都能遇到對象」、「這根本適用於所有職業好嗎」、「說穿了會外遇的人什麼職業都擋不住」、「這七點大概涵蓋了全宇宙了吧」。

