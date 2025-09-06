全台最貴！玉山全新「觀高山屋」將收費 假日一晚1200元

玉山園區觀高山屋採室內、外乾溼分離，玉管處並預告山屋將收費，平日800元、假日1200元，成為全台最貴山屋。（玉管處提供）

2025/09/06 17:33

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區八通關全新觀高山屋4月起試營運，不僅有手機充電，室內外還乾溼分離，惟山屋斥資6700多萬元興建，為維護並提供山友服務，玉山國家公園管理處預告將收費，平日800元、假日1200元，比排雲山莊480元還貴，成為全台最貴山屋。玉管處強調，觀高是長程路線中繼站，且駐點人員有助維護登山安全，盼以適切價格反映建置與服務成本，希望能在今年底定案。

玉管處表示，觀高地區是前往中央山脈南二段、馬博橫斷、八大秀，以及八通關越嶺道都會經過的地點，在此建立全新山屋，可讓山友擁有更好的住宿環境，以利後續長程登山。

請繼續往下閱讀...

尤其嶄新山屋營造室內、外乾溼分離環境，提供室內拖鞋能讓山屋地板維持乾燥、不濕黏，並有USB及Type-C供手機、行動電源充電，連床位也有記憶軟墊，以及隔板增加隱蔽性，試營運期間獲得山友不少好評。

惟海拔2540公尺的觀高山屋，斥資6700多萬元興建，考量營運、維護成本，以30年為年限、42個床位計算，山友每日成本約786元，另為確保床位均勻分配，假日加成1.5倍為1179元，因此研議每人平日住宿800元、假日1200元，藉此提供山區良好住宿環境。

玉管處說，目前收費草案已在政府公報網預告，後續會收集意見提供給財政部，並對相關意見進行回覆，盼年底能有定案，再正式對外公告。

玉山園區全新觀高山屋將收費，玉管處預告平日800元、假日1200元，比玉山排雲山莊480元還高。（玉管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法