    首頁　>　生活

    不怕搶不到！法務部推全台「鐵窗月餅地圖」 蛋黃酥、綠豆椪任你選

    距離中秋節還有1個多月，法務部IG推出全台「鐵窗牌月餅地圖」，歡迎民眾訂購。（記者林嘉東翻攝）

    距離中秋節還有1個多月，法務部IG推出全台「鐵窗牌月餅地圖」，歡迎民眾訂購。（記者林嘉東翻攝）

    2025/09/06 17:46

    〔記者林嘉東／台北報導〕「還在為訂不到彰化監獄的鐵窗牌月餅發愁嗎?」法務部IG今（6日）天貼文，推出全台「鐵窗牌月餅地圖」，標示全台各監所的月餅特色，有蔓越莓酥、鳳凰酥、蛋黃酥、綠豆椪等各式創意月餅；法務部表示，每顆月餅都是收容人教化技訓成果，歡迎民眾訂購。

    距離中秋節還有一個多月，號稱全台最難買，彰化監獄「鐵窗牌月餅」，今年將製作10萬顆，打破以往紀錄，不過，開賣4小時就被預購7萬顆，網路預購系統因此當機，還有民眾打了600通電話仍訂不到，氣到向法務部投訴。其實不只彰化監獄，全台各監所中秋節前夕都會熱賣「鐵窗牌月餅」。

    法務部今天在IG推出「鐵窗牌月餅」地圖，地圖上介紹各監所烘焙的月餅，包括基隆看守所的蛋黃酥、台北監獄的鳳凰酥、台北女子看守所的綠豆椪、與花蓮看守所的蔓越莓酥等各式創意月餅，歡迎民眾上網預購。法務部表示，每顆月餅都是收容人教化技訓成果，努力為收容人賦歸做好準備。

    法務部IG推出「鐵窗月餅地圖」，圖為蛋黃酥。（記者林嘉東翻攝）

    法務部IG推出「鐵窗月餅地圖」，圖為蛋黃酥。（記者林嘉東翻攝）

    法務部IG推出「鐵窗月餅地圖」，圖為蛋黃酥。（記者林嘉東翻攝）

    法務部IG推出「鐵窗月餅地圖」，圖為蛋黃酥。（記者林嘉東翻攝）

