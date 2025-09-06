獨木舟與漁船搶道 澎湖外垵航道區險象環生

獨木舟協會由內垵南遊憩區出海，在外垵航道與漁船爭道。（民眾提供）

2025/09/06 17:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖外垵漁港是衛星漁港，每日往返船隻頻繁，但今（6）日航道區突然出現大批獨木舟，在航道區與漁船搶道，導致險象環生，引發漁船怒火，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊，緊急展開勸導疏散獨木舟退出航道區，經查為「台灣獨木舟推廣協會」行程。

根據了解，「台灣獨木舟推廣協會」行程由內垵遊憩區出發，計有15艘獨木舟（6雙人、9單人）及21人，出發前往牛心灣，海巡署第十三防區指揮部已請第七岸巡隊全程監控，持行程航經外垵、內垵南及赤馬等海域。但在外垵傳出與漁船搶道，險象環生，第七岸巡隊立即勸導離開危險。

由於目前新政策，橡皮艇、獨木舟等小船無需報關，只需上航港局網站申請，即可出海休閒遊憩，但是這群獨木舟遊客從內垵遊憩區出發，途中須經過外垵漁港外最危險的湧浪海域，就連漁船不慎都有可能翻覆海域，應事先避免與漁船碰撞等意外事故。

依照澎湖先民航海經驗，澎湖海域之險有6：「1嶢、2吼、3西流、4鵝頭、5潭門、6東吉」，其中「3西流」者，漁翁島西南海面屹仔尾也。此為中國沿海船隻，渡洋赴台必經之處，以潮流自南往北流，與從吼門往下之海流相碰撞，形成急流。急流時有漩渦，稍有不慎，墜入漩渦，檣傾楫摧，永做波臣。而船隻夜航，難辨方位，以是有燈塔之設，西嶼燈塔，台灣燈塔之濫觴也。

獨木舟、SUP等，只要上網報備就能出海，成為安全隱憂。（民眾提供）

