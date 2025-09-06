為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    獨木舟與漁船搶道 澎湖外垵航道區險象環生

    獨木舟協會由內垵南遊憩區出海，在外垵航道與漁船爭道。（民眾提供）

    獨木舟協會由內垵南遊憩區出海，在外垵航道與漁船爭道。（民眾提供）

    2025/09/06 17:26

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖外垵漁港是衛星漁港，每日往返船隻頻繁，但今（6）日航道區突然出現大批獨木舟，在航道區與漁船搶道，導致險象環生，引發漁船怒火，海巡署金馬澎分署第七岸巡隊，緊急展開勸導疏散獨木舟退出航道區，經查為「台灣獨木舟推廣協會」行程。

    根據了解，「台灣獨木舟推廣協會」行程由內垵遊憩區出發，計有15艘獨木舟（6雙人、9單人）及21人，出發前往牛心灣，海巡署第十三防區指揮部已請第七岸巡隊全程監控，持行程航經外垵、內垵南及赤馬等海域。但在外垵傳出與漁船搶道，險象環生，第七岸巡隊立即勸導離開危險。

    由於目前新政策，橡皮艇、獨木舟等小船無需報關，只需上航港局網站申請，即可出海休閒遊憩，但是這群獨木舟遊客從內垵遊憩區出發，途中須經過外垵漁港外最危險的湧浪海域，就連漁船不慎都有可能翻覆海域，應事先避免與漁船碰撞等意外事故。

    依照澎湖先民航海經驗，澎湖海域之險有6：「1嶢、2吼、3西流、4鵝頭、5潭門、6東吉」，其中「3西流」者，漁翁島西南海面屹仔尾也。此為中國沿海船隻，渡洋赴台必經之處，以潮流自南往北流，與從吼門往下之海流相碰撞，形成急流。急流時有漩渦，稍有不慎，墜入漩渦，檣傾楫摧，永做波臣。而船隻夜航，難辨方位，以是有燈塔之設，西嶼燈塔，台灣燈塔之濫觴也。

    獨木舟、SUP等，只要上網報備就能出海，成為安全隱憂。（民眾提供）

    獨木舟、SUP等，只要上網報備就能出海，成為安全隱憂。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播