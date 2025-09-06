颱風「塔巴」最快明晨生成！明後兩天天氣最不穩 易有大雨

熱帶性低氣壓TD19最快明天清晨形成為颱風「塔巴」。（氣象署提供）

2025/09/06 17:13

〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，目前位在南海的熱帶性低氣壓TD19最快在明天（7日）形成颱風「塔巴」，往中南半島方向前進。氣象署也指出，明、後兩天是未來一週天氣最不穩的時期，各地易有大雨。

氣象署預報員曾昭誠說，明、後（7日、8日）兩天受到南方雲系北移影響，各地天氣不穩定，特別是明天天氣最不好，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨且易有局部大雨，尤其台中以北地區及中部山區有短延時豪雨發生的機率。

曾昭誠說，後天天氣稍微好一點，主要降雨區在南部及東南部地區，有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且有局部大雨發生的機率。

「下週二（9日）起太平洋高壓增強，天氣恢復穩定」，曾昭誠說，從下週二到下週六（13日）各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠說，目前位在南海的熱帶性低氣壓TD19最快在明天（7日）清晨增強為輕颱「塔巴」，並往西北進行，對台灣的天氣沒有直接影響。但曾昭誠也指出，目前菲律賓附近環境都有利於熱帶系統發展，未來一週暫無看到明顯的發展情形，仍需持續觀察。

