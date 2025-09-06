為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    颱風「塔巴」最快明晨生成！明後兩天天氣最不穩 易有大雨

    熱帶性低氣壓TD19最快明天清晨形成為颱風「塔巴」。（氣象署提供）

    熱帶性低氣壓TD19最快明天清晨形成為颱風「塔巴」。（氣象署提供）

    2025/09/06 17:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕中央氣象署預報，目前位在南海的熱帶性低氣壓TD19最快在明天（7日）形成颱風「塔巴」，往中南半島方向前進。氣象署也指出，明、後兩天是未來一週天氣最不穩的時期，各地易有大雨。

    氣象署預報員曾昭誠說，明、後（7日、8日）兩天受到南方雲系北移影響，各地天氣不穩定，特別是明天天氣最不好，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨且易有局部大雨，尤其台中以北地區及中部山區有短延時豪雨發生的機率。

    曾昭誠說，後天天氣稍微好一點，主要降雨區在南部及東南部地區，有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且有局部大雨發生的機率。

    「下週二（9日）起太平洋高壓增強，天氣恢復穩定」，曾昭誠說，從下週二到下週六（13日）各地為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨。

    曾昭誠說，目前位在南海的熱帶性低氣壓TD19最快在明天（7日）清晨增強為輕颱「塔巴」，並往西北進行，對台灣的天氣沒有直接影響。但曾昭誠也指出，目前菲律賓附近環境都有利於熱帶系統發展，未來一週暫無看到明顯的發展情形，仍需持續觀察。

    明天天氣最不穩定。（氣象署提供）

    明天天氣最不穩定。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播