工程師首玩交友軟體自曝遇「女乞丐」 3次約會後秒刪

原PO說，第二次約會時，女子主動提出要吃較高價位的早午餐，結帳時卻仍理所當然讓他買單。示意圖，與新聞當事人無關。（彭博）

2025/09/06 17:22

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名自稱在新竹擔任軟體工程師的26歲男子，今日在網路論壇分享自己初次使用交友軟體的經歷。他表示，透過交友軟體認識了一名銀行櫃員女子，兩人三度約會，對方的價值觀讓他忍無可忍，最後主動切斷聯繫。他除了批評對方是「女乞丐」，只想要男生無止盡的付出，也感嘆：「現在同年紀的女生都這樣想嗎？」

原PO今日在「Dcard」以標題「第一次玩交友軟體遇到『女乞丐』」發文，他表示自己工作環境多為男性與長輩，很少有機會接觸其他領域或異性，因此嘗試使用交友App認識新朋友。某次配對成功後，與一名在銀行上班的女子展開對話，對方回覆積極，讓他感覺頗有好感。

原PO說，兩人第一次見面由他主動邀約用餐，女子外表亮眼，互動也算自然，他便主動買單，認為「既然是自己邀請，付錢也合理」。不料第二次約會時，女子主動提出要吃較高價位的早午餐，結帳時卻仍理所當然讓他買單，令他心生疑問。

第三次見面時，原PO因不熟路況遲到約1至2分鐘，卻遭對方當場臭臉嗆聲，令他錯愕不已。原PO指出：「她之前遲到20分鐘我也沒說什麼，結果我只晚一點點，她就翻臉。」而當他發現忘記領現金、向對方表示抱歉時，女子不僅毫無反應，還翻白眼盯著他看，完全沒有主動協助或理解的意圖。

男子坦言，當下心情全無，甚至一度有「看到她的臉會想揮下去」的憤怒情緒，最終他以「臨時有事」為由提前結束行程。回家後立刻刪除對方聯絡方式與交友軟體帳號。他直言，對方曾強調自己剛畢業就月入5萬元，工作也沒壓力，卻在約會中毫無付出，讓他覺得遭到利用：「花的錢是我努力加班賺來的，為什麼要被當成理所當然？」

最後他反思，交友應該建立在「互相尊重、互相體諒」的基礎上，「就算不出錢，至少能給情緒價值，讓人感覺舒服，而不是把別人當提款機、態度又高高在上。」他也好奇詢問：「現在23歲的女生價值觀都是這樣嗎？還是我的觀念真的落伍了？」

此貼文一出，網友紛紛留言表示：「其實在他翻你白眼時，你就去領錢，然後跟櫃檯講說分開結帳」、「我也在竹科怎麼遇到的都是我付錢的」、「好扯，這種第二次就可以放生了啦，你人太好」、「應該蠻漂亮的吧，不然第二次結束就可以88」、「拜託這種女生不要出來丟人現眼好嗎」。

