「茶醉」? 台東3姐妹山上喝茶身體不適送醫急救

知本溫泉一處賞景茶藝館發生3姐妹茶後送醫事件。（記者黃明堂攝）

2025/09/06 17:02

〔記者黃明堂／台東報導〕台東知本溫泉山上某茶藝館今天有3位客人，飲茶後出現頭暈、四肢無力等症狀，因意識陷入混亂，業者馬上叫救護車，其中1人在送醫途中瞳孔放大，經救護人員處置，情況緩解。業者表示，3人在出現不適時，有表明「茶醉」，但衛生單位也不排除是食物中毒，已請業者留存食物及茶飲。

年齡60到70多歲的黃姓3姐妹，上午前往知本白玉瀑布爬山，中午在附近一家茶藝館用餐，先是一起喝完一壺餐前茶，午餐的燉菜吃沒幾口，就出現頭暈目眩症狀，業者上前關心，其中一個姊妹說只是「茶醉」，休息一下就好。

沒想到3姊妹接著無法走路、也無法坐立情況，業者形容就像喝醉「茫茫」的樣子，鄰桌客人還來協助攙扶，趕緊打119請求協助。消防人員到場，發現其中兩名姊妹意識混亂，無法清楚對話，血壓驟降，趕緊呼叫支援救護車，將3人全部送醫。

業者說，這組客人是台東市人，以前就來過茶藝館，因到店時說早上至今都沒吃東西，所以有幫他們準備簡單的午餐，但她們都先喝茶，沒吃幾口東西，就有人感到不適，因此有為她們打包食物。今天同時有3組10人來喝茶用餐，前兩組都沒狀況，3姐妹則在不適後表明，本來就有茶醉體質，他們開業30年從沒遇過這樣的情況。

3姐妹有2人送往馬偕醫院，有意識不清狀況，1人送基督教醫院，意識清楚。她們喝的紅烏龍茶及午餐已留存，待衛生單位帶回化驗，以釐清事情發生原因。

3姐妹中午喝的茶午餐。（記者黃明堂攝）

3姐妹所喝的烏龍茶。（記者黃明堂攝）

