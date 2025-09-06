為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北斗鎮奠安宮普度 「鴨兵鴨將」守「江山」

    奠安宮用燒鴨供品，做成兵、將。（記者顏宏駿攝）

    奠安宮用燒鴨供品，做成兵、將。（記者顏宏駿攝）

    2025/09/06 16:54

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕北斗鎮奠安宮今天舉行中元普度祭，普度主桌竟見「鴨兵鴨將」，原來這是「普度鴨」，廟方把信眾的供品，做成媽祖「一鼎江山」，其間10多隻「鴨兵、將」拱衛著媽祖，而水果和蔬菜則做成「江山」，形成頗富藝術氣息的普度桌，獲得信眾的好評。

    奠安宮表示，今年普度主桌走「小而美」路線，他們委由「嘉慶宗教藝術工作室」打造普度桌，希望讓普度增添藝術的氣息。

    嘉慶工作團隊執行長蕭閎文與媽媽陳淑芬昨天花了一天佈置普度主桌。蕭閎文說，他想出媽祖守護著台灣這片土地意象來普度好兄弟，他在媽祖神像前擺設大鼎，鼎內放置薑，取諧音「一鼎江山」，其實是「媽祖一統（桶）江山」之意，但用「桶子」並不好看，便改用鼎，較為大器。

    他說，民眾的供品有不少燒鴨，他在燒鴨頂放上人偶頭，拿來作「宋江鴨」，鴨將、鴨兵守護江山之意。

    蕭閎文表示，他把台灣大地視為「江山」，因此用各式各樣的蔬果搭配薑來呈現，他想表達其間有「山珍海味」，因此用薑代表「山」，紅、綠豆代表「珍」，鹽代表「海」，砂糖代表「味」，用這些配料打造一條河流。

    他覺得，普度就是一個祭典，過去大家總是「行禮如儀」，或凸顯主人家供品的澎湃，但其實可以利用巧思，把祭壇打造得更富趣味或戲劇性。

    蕭閎文（右）用1天的時間打造奠安宮的普度桌。（記者顏宏駿攝）

    蕭閎文（右）用1天的時間打造奠安宮的普度桌。（記者顏宏駿攝）

    利用供品和在地蔬果打造中元節普度桌。（記者顏宏駿攝）

    利用供品和在地蔬果打造中元節普度桌。（記者顏宏駿攝）

