    生活

    命理師驚呆：AIT比台灣人還懂拜 普度供品藏滿玄機

    AIT中元普度，處長谷立言（中）主持普度儀式，依台灣傳統習俗準備各種普度供品，各有寓意。（擷取自AIT臉書）

    AIT中元普度，處長谷立言（中）主持普度儀式，依台灣傳統習俗準備各種普度供品，各有寓意。（擷取自AIT臉書）

    2025/09/06 16:53

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天農曆7月15日中元節普度，美國在台協會（AIT）在處長谷立言帶領下進行普度儀式，還親自以中文誦讀祝禱文，並按照台灣傳統習俗，準備滿桌澎湃好料祭拜好兄弟，不但有香菜口味多力多滋、經典綠色乖乖，包括白米鋪滿圓盤、黑白米排成太極圖、五色豆、龍眼殼等都有寓意。

    命理師楊登嵙表示，白米鋪滿圓盤，其上用紅棗（音「早」）排列成「中元普度」，代表年年豐衣足食，也是對好兄弟的一份誠心與巧思；黑白米排成太極圖，象徵陰陽平衡、五穀豐收、國泰民安。五色豆不僅是供品，更是充滿象徵意義的文化符號，代表豐富、圓滿俱足、生生不息，木生火，火生土，土生金，金生水，水生木，分別對應五行，木、火、土、金、水，象徵天地間的平衡與和平。

    楊登嵙說，綠豆屬木，象徵生機與希望；紅豆屬火，象徵熱情與驅邪；黃豆屬土，代表穩定與財富；白豆屬金，寓意清淨與庇佑；黑豆屬水，象徵智慧與避邪。

    龍眼殼被視為「米籃簍」，龍眼枝與香腳為「扁擔」，象徵好兄弟能將供品打包帶走；還有綠色乖乖代表乖乖穩定，不出狀況。

    楊登嵙說，AIT準備普度祭品很用心，入境隨俗，還有印有「美國『愛台』協會」字樣的啤酒、素三牲，以及4款紙錢，有美金100元面額、台幣1000元面額」等，看得出在供品準備方面十分用心，笑說比台灣當地人還懂吃、懂拜！

    AIT中元普度，白米鋪滿圓盤，還用紅棗（音「早」）排列成「中元普渡」，象徵年年豐衣足食。（擷取自AIT臉書）

    AIT中元普度，白米鋪滿圓盤，還用紅棗（音「早」）排列成「中元普渡」，象徵年年豐衣足食。（擷取自AIT臉書）

    AIT普度供品準備時下最夯的香菜口味多力多滋，以及媽祖聯名的經典綠色乖乖。（擷取自AIT臉書）

    AIT普度供品準備時下最夯的香菜口味多力多滋，以及媽祖聯名的經典綠色乖乖。（擷取自AIT臉書）

    熱門推播