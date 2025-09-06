弘道大寮志工站 1年同獲衛福部2項全國性獎項

志工協助長輩做體適能檢測。（陳美妃提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕雙喜臨門！弘道老人福利基金會大寮志工站甫獲選衛生福利部今年全國績優志工團隊，再奪營造高齡友善志願服務環境計畫全國優勝，1年內獲得兩項全國性獎項，相當難得。站長陳美妃說，以延長高齡志工「健康餘命」為出發，鼓勵考取預防延緩失能指導員，還可獲講師費用，讓老年歲月贏在提前預防保健，成為得獎原因之一。

弘道大寮站已成立26年，不論團體或志工個人都曾多次獲獎，陳美妃是醫師娘，沒選擇養尊處優生活，反而一手成立志工隊從事公益，2023年3月成立進安康銀髮健康俱樂部，5月成立進安康C級巷弄站，不僅擴大了在地服務內容，也將高齡志工納入。

陳美妃採取較創新作法，她說，2017年參訪英國AGEUK後，思考擴大服務對象為站內高齡化志工，讓他們可以延長「健康餘命」，減少使用長照的機會，因而讓志工接受訓練，取得證照成為預防延緩失能指導員，還可以領取講師費，刺激動能。她說，「這比請老師上課更有意義」。

她認為，目前高齡照護都著重在後端的長照，忽略了前段的預防保健，其實後端長照顧個人的改善已經有限，但預防保健相對容易且低成本，所以她鼓勵未滿65歲的志工去考證照，照顧別人也照顧自己，未來可減少健保醫療及藥費支出。

取得證照志工帶領長輩運動及認識桌遊。（陳美妃提供）

大寮志工站帶著長輩到蓮池潭健走。（陳美妃提供）

