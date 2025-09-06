松柏嶺受天宮普度品近3900組 飯擔一望無際

南投名間鄉松柏嶺受天宮中元普度，今年祭品將近3900組，打破歷年紀錄。（記者劉濱銓攝）

2025/09/06 16:36

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投名間鄉松柏嶺受天宮是全台祭拜玄天上帝的總廟，廟方今下午舉辦中元普度祭典，今年祭品數量突破歷年紀錄，光信眾委託廟方代辦的祭品就將近3900組，還有現場一望無際的飯擔。

受天宮主委陳登岳表示，去年該廟普度祭品約有2500組，今年則來到3853組，研判是現代人較忙碌，若沒空準備普度用品，就會委託信任的宮廟，或是依照其信奉的神祇協助普度，由於該廟祀奉的玄天上帝，信眾遍布全台，才會吸引較多民眾委託代辦普度，今年廟方也準備1萬2000公斤白米、21頭大豬公，以及1000多份飯擔，希望「澎湃」祭品能讓好兄弟們好好享用。

陳登岳也說，中元普度也是一種布施，人們準備豐盛祭品祭拜好兄弟，若有能力也能將拜拜完的食物送給弱勢民眾，像今年祭品捐贈比率就達7成，就是把普度的精神轉化為行善，讓弱勢民眾也能感受到社會溫暖，祈願農曆7月都能一切平安。

南投名間鄉松柏嶺受天宮中元普度，現場飯擔排得一望無際，場面相當壯觀。（記者劉濱銓攝）

南投名間鄉松柏嶺受天宮中元普度，廟方準備21頭大豬公等祭品祭拜好兄弟。（記者劉濱銓攝）

