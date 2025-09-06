台南女大生中元普度頭暈怕「煞到」！中醫師、靈學專家給解答

2025/09/06 16:52

普度的「藥普」有拜補品、健康飲等。（記者楊金城攝）

參加中元普度後頭暈，有人不認同長輩說「煞到」，網友也建議塗白花油清涼醒腦。（取自Dcard）

中醫科主任何裕鈞示範可將白花油等含有薄荷腦的油膏，擦拭在人中穴、風池穴按摩，緩解頭暈不適。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕今天（6日）是農曆7月15日中元節普度，不少大廟舉辦普度法會祭拜好兄弟，天氣炎熱，在棚架底下更是熱爆，台南有位女大生跟著長輩去廟普，拜完後覺得頭暈目眩，好像中暑，長輩卻說是「煞到」，讓她一臉疑惑，上網求問後。網友建議擦抹「白花油」等含有薄荷腦的油膏就能緩解頭暈；中醫師則推薦塗抹人中、風池2個穴位可馬上緩解不適。

靈學專家邱妙真指出，民眾參加普度祭拜，身上可佩帶平安符，回家後再以芙蓉、香茅、艾草泡水擦拭，淨身除穢。

中元普度除要注意食物供品的保存，免得吃壞肚子外，有網友在社群Dcard發文對妹仔被長輩說被「煞到」，「真有哪麼嚴重？」。有人留言建議拜拜要虔誠，不要亂講話，如有敏感體質的人記得要戴平安符。因為除了廟普、公普，許多人也到納骨塔祭拜先人、好兄弟。

但因今天天氣實在太熱，加上燒香、燒金紙、各式食物味道，也有網友說，帳棚下又熱又悶又擠人，頭暈正常，扯不上鬼月說。不少人也指出阿嬤時代的「神物」白花油，小小一罐隨身攜帶，不舒服就抹下可醒腦、去味；甚至有信眾拿整盒白花油當供品祭拜好兄弟，讓好兄弟也能清涼下，另有拿整箱「乖乖」拜好兄弟。

衛福部新營醫院中醫科主任何裕鈞說，如民眾覺得頭暈腦脹，可將白花油等含有薄荷腦的油膏，擦拭在人中穴、風池穴以緩解不適，按摩太陽穴，但兒童不宜塗抹。如出現中暑症狀，要將患者轉移到陰涼通風處，設法降溫散熱，飲用含電解質的飲料或開水。如果未見好轉或意識模糊，應立即送醫診治。

