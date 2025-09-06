為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斗六「魚翅文旦」搶手 ! 雖減產品質更勝以往 晚一步就買不到

    斗六文旦農陸續採收文旦。（記者李文德攝）

    斗六文旦農陸續採收文旦。（記者李文德攝）

    2025/09/06 16:35

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六文旦有「魚翅文旦」美名，是許多民眾送禮首選，斗六文旦今天起開始大量採收，許多果農剛採收的文旦已被搶訂半數。斗六市農會表示，銷售狀況比往年同期成長近四成，靠近中秋可能買不到斗六文旦，民眾要買要快。

    每年白露前後正是文旦採收季節，今年颱風關係讓台南麻豆文旦損失嚴重，斗六文旦雖躲過2次颱風，但也因氣候因素減產約兩成，造成市場供不應求。

    斗六市內種植面積有183公頃，產量約4000公噸左右，文旦最佳採收期是白露前後10天左右，最近斗六文旦農忙著採收。

    文旦農朱祐勛表示，今年的文旦成熟期遇到連續降雨，緊接著天公作美出大太陽，連續多日的好天氣讓文旦的成色相當不錯，甜度也上升不少，品質也佳，光是剛採收下來的文旦甜度就上看13度，買回去只要放置2、3天「辭水」，整體的口感就會更上層樓。

    朱祐勳指出，目前已有不少民眾早早搶先預購，自家的果園已有超過一半產量被訂購，預計近日就可能完售。當地民眾表示，在還沒採收前就上門買文旦，就怕慢了一步會買不到。

    斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六文旦以往在市場上銷路都受到廣大好評，今年更是明顯增加，光是農會銷售就比往年同期成長近四成，民眾若是今年手腳慢一點，靠近中秋可能買不到斗六文旦。

    農會估計，今年農會銷售文旦情形，比往年同期成長約4成。（記者李文德攝）

    農會估計，今年農會銷售文旦情形，比往年同期成長約4成。（記者李文德攝）

    斗六文旦農陸續採收文旦。（記者李文德攝）

    斗六文旦農陸續採收文旦。（記者李文德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播