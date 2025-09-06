斗六「魚翅文旦」搶手 ! 雖減產品質更勝以往 晚一步就買不到

斗六文旦農陸續採收文旦。（記者李文德攝）

2025/09/06 16:35

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六文旦有「魚翅文旦」美名，是許多民眾送禮首選，斗六文旦今天起開始大量採收，許多果農剛採收的文旦已被搶訂半數。斗六市農會表示，銷售狀況比往年同期成長近四成，靠近中秋可能買不到斗六文旦，民眾要買要快。

每年白露前後正是文旦採收季節，今年颱風關係讓台南麻豆文旦損失嚴重，斗六文旦雖躲過2次颱風，但也因氣候因素減產約兩成，造成市場供不應求。

斗六市內種植面積有183公頃，產量約4000公噸左右，文旦最佳採收期是白露前後10天左右，最近斗六文旦農忙著採收。

文旦農朱祐勛表示，今年的文旦成熟期遇到連續降雨，緊接著天公作美出大太陽，連續多日的好天氣讓文旦的成色相當不錯，甜度也上升不少，品質也佳，光是剛採收下來的文旦甜度就上看13度，買回去只要放置2、3天「辭水」，整體的口感就會更上層樓。

朱祐勳指出，目前已有不少民眾早早搶先預購，自家的果園已有超過一半產量被訂購，預計近日就可能完售。當地民眾表示，在還沒採收前就上門買文旦，就怕慢了一步會買不到。

斗六市農會總幹事張喬復表示，斗六文旦以往在市場上銷路都受到廣大好評，今年更是明顯增加，光是農會銷售就比往年同期成長近四成，民眾若是今年手腳慢一點，靠近中秋可能買不到斗六文旦。

