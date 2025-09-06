虎尾中元祭普度登場 逾4000桌祭品超壯觀

虎尾中元普度今下午陸續開香，鎮內普度區供品超過4000桌，場面壯觀。（記者李文德攝）

2025/09/06 16:13

〔記者李文德／雲林報導〕今天是中元節普度，「虎尾街仔普」下午開香，超過4000桌供品綿延數公里長超壯觀，各普度區展現特色，從早到晚宛如不夜城般熱鬧，另外今年更有3位文資審議委員進行首次訪查。鎮長林嘉弘表示，提報無形文化資產，盼讓虎尾中元祭科儀、重要觀念得以保留及傳承。

虎尾中元普度源自清代，1980年代後演變成「市街普」，分成7區，規模日益擴大，成為地方重要宗教民俗活動，後演變成「市仔普」（即街仔普），前年虎尾廣雲宮加入成為8區，虎尾中元祭與基隆中元祭是國內中元節最具代表性節慶活動，素有「北基隆、南虎尾」美譽。

請繼續往下閱讀...

以冰雕、蔬果雕吸引目光的北區，有高大的大士爺紙像格外吸睛。北區普度會長林東良表示，今年為了讓民眾同樂，除了有擲筊求美元發財金外，更規劃2輛真人藝閣車，讓「仙女」們拋下千包乖乖、千支螢光棒、玩偶等物品，晚間9點半更有高空煙火秀。

以「肉山」出名的南區，會長李胤欣表示，考量天氣炎熱，今年規模精緻化，準備60箱雞、160箱祭拜；中區有毛巾業者製作精美的造型祭品，讓民眾欣賞；東區炮城晚間施放煙火，鎮公所晚間也將在鎮立體育場舉辦中元狂歡趴活動，邀請玖壹壹、王識賢等歌手演唱，虎尾鎮屆時將如同不夜城，熱鬧非凡。

另外，鎮公所爭取中元文化祭登錄為「無形文化資產」，晚間3位文資審議委員將訪視。審議委員林茂賢表示，訪視重點著重在「祭典是否為民眾自發性舉辦」、「是否保留傳統科儀」、「是否具有特殊及代表性」等，訪視後再討論是否列冊追蹤。

虎尾中元普度今下午陸續開香，鎮內普度區供品超過4000桌，場面壯觀。（記者李文德攝）

虎尾中元普度供品中不乏玩具、奶粉、奶瓶等兒童物品。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法