    生活

    東甲北極殿中元普度「囝仔普」 高昀琳迎回觀世音菩薩

    澎湖東甲北極殿囝仔普，獲最高聖杯可乞得回家供奉一年。（記者劉禹慶攝）

    澎湖東甲北極殿囝仔普，獲最高聖杯可乞得回家供奉一年。（記者劉禹慶攝）

    2025/09/06 16:40

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東甲北極殿有個特別的傳統「囝仔普」，原訂農曆七月十日舉行，今年因故更改農曆七月十五，今（6）日在北極殿廟口舉行，由高昀琳以2杯1笑迎回觀世音菩薩，恭請回家供奉1年，明年再歸還廟方。

    北極殿囝仔普從民國45年（1956）開始，臨壇的神衹是觀世音，每年在農曆七月十日舉行，供境父母為小朋友祈求平安。普度當天信徒輪流擲筊，由「聖杯」最多的擔任爐主，將觀世音請回家供奉。所祭拜的觀世音是木雕神像，現在神尊上不但有好幾片信徒奉獻的金牌，也有龍女和善財童子陪待，明年的爐主是金慶成銀樓。

    去年甲辰年囝仔普囝仔頭家，由呂恩緯擔任爐主，將觀世音佛祖請回家供奉，傳說有鎮宅、賜福、賜財、賜平安功用。凡家中有「囝仔」（小孩）的民眾，都可攜帶普度供品，參與北極殿舉辦「囝仔普」祈福儀式，為小孩祈求平安健康，獲神明庇佑。

    囝仔普日也舉行擲筊儀式，獲得最多「聖筊」者，可迎請觀音菩薩神尊回府鎮宅，保佑一家平安順遂，來年恭送神尊回北極殿。參加者要備妥普度供品（香、花、水果、餅乾、飲料等），可依個人心意準備，誠心最重要。囝仔普會福澤眾生、庇佑平安，今年由信女高昀琳以2杯1笑勝出，乞得神尊回家供奉1年。

    擲筊最高者可迎回觀音菩薩，返家鎮宅鎮平安。（記者劉禹慶攝）

    擲筊最高者可迎回觀音菩薩，返家鎮宅鎮平安。（記者劉禹慶攝）

    熱門推播