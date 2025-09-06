來屏東農業物產館更了解植物用途 農友基金會辦草花蔬菜挑戰賽

農友基金會舉辦「用心種 種感心（揪甘心）」活動（記者葉永騫攝）

2025/09/06 16:24

〔記者葉永騫／屏東報導〕農友基金會為了讓民眾對於農業發展更有創意，6日起到10月19日在屏東農業物產館舉辦「用心種 種感心（揪甘心）」活動，展出全國學生繪畫比賽得獎作品，舉辦「2025草花蔬菜種植挑戰賽」，鼓勵民眾種植草花及蔬菜，並且有多項免費植物體驗活動，歡迎來感受農業與生活的美好連結。

這次的繪畫作品展以「未來超市」為主題，從全國800多件作品中評選出55件精彩作品，這些作品不僅繽紛有趣，更展現了學生們對土地、食物與未來人類生活的深刻思考與豐富想像，獲得國小組特優的蕭嫤妤小朋友就以機器人為主題，畫出未來超市將是無人商店，由機器人來服務。

農友基金會董事長陳威廷說，農友公司的創辦人陳文郁以「推廣蔬果」的初衷，持續推動藝術文化與農業的跨領域交流，加深民眾對農業的關注與認識，進而親切農業、理解農業。

除了展覽，還舉辦「2025草花蔬菜種植挑戰賽」，讓民眾領回小百草花苗及花椰菜苗回家種植，完成後評審成果，將農業轉化為生活美學與教育學習。而高雄區農業改良場也展出所新育成的火鶴、電信蘭、薑荷花等花種，現場更有的食農教育桌遊及教具，讓來參觀的民眾更加了解屏東地區在地農產特色，展覽期間還有藝術家駐館、免費植物DIY體驗課程。

來屏東農業物館可免費體驗植物DIY 的樂趣。（記者葉永騫攝）

領取百花草及花椰菜的花苗，參與挑戰賽種出最好的植物（記者葉永騫攝）

