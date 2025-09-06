中市烏日區環河路三段9/9-9/10燙平工程 台74線成功交流道匝道封閉

中市烏日環河路三段將進行夜間道路燙平施工，台74線成功匝道暫封。（市府提供）

2025/09/06 15:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市烏日區環河路三段是串聯高鐵特區與烏日市區的重要交通要道，每日車流量大，為提升道路品質，建設局推動「烏日區環河路三段（公園路至高鐵東路）燙平工程」，將於9月9日（二）至10日（三）夜間施作，施工期間將同步封閉台74線成功交流道上下匝道，請用路人注意，提前改道行駛。

建設局長陳大田表示，市府斥資400萬元推動「烏日區環河路三段（公園路至高鐵東路）燙平工程」，施工範圍自台74線橋下至公園路，長度約590公尺，燙平面積約6256平方公尺。

為降低交通衝擊，工程採夜間施作方式，9月9日夜間先行進行環河路東行方向施工，封閉東行車道及成功匝道與環河路口南側上下匝道；9月10日夜間則進行西行方向施工，封閉西行車道及成功匝道與環河路口北側上下匝道。施工時間自晚間9時起至翌日清晨，白天全線恢復通車，最大程度減少對交通的影響。

陳大田指出，成功匝道的施工封閉，市府已事先與公路總局協調，並於台74線上提前公告，而且工程選定於平日星期二、三施工，就是要以降低施工對交通的影響。

