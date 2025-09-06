苗栗竹南、新竹香山9/11部分停水11小時 6600戶受影響

台灣自來水公司第三區管理處訂於9月11日（週四）辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗縣竹南鎮及新竹市香山區部分地區將停水施工或水壓降低，受影響用戶共6600戶。（資料照）

2025/09/06 15:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司第三區管理處訂於9月11日（週四）辦理頂埔加壓站供電設備汰換及中大埔加壓站配電盤維修，苗栗縣竹南鎮及新竹市香山區部分地區將停水施工或水壓降低，受影響用戶共6600戶，時間從上午8點到晚間7點共11小時，水公司提醒用戶儲水備用。

台水三區管理處表示，當天停水區域包括新竹市香山區南港街、竹南鎮大埔里、頂埔里、公義里、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地停水，停水用戶共5700戶。此外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低，受影響用戶有900戶。

三區處表示，此項工程是為維持加壓設備及轄區供水穩定而辦理，停水施工期間減少供水達1萬600噸，當天如遇雨及特殊原因無法施工，將改期辦理，造成用戶不便之處請見諒，並呼籲受影響地區用戶留意並提早儲水備用，配合節約用水，小心火燭。

