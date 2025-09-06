為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南美食結合自動化機械 每小時包出18000個餃子

    「台南市糕餅公會主題館」在全台巡迴飲食大展亮相。（台南市政府提供）

    「台南市糕餅公會主題館」在全台巡迴飲食大展亮相。（台南市政府提供）

    2025/09/06 15:05

    〔記者王姝琇／台南報導〕全台巡迴飲食大展即日起至8日在大台南會展中心盛大開展，集結超過145家知名廠商，以台南飲食文化作為底蘊，呈現科技與食品的完美結合，搭配現場抽獎活動及限量好康優惠，打造饒富代表性的飲食交流平台。

    全台巡迴飲食大展「台南國際茶、咖啡暨食品展」及「台南國際酒展」登場，經發局長張婷媛表示，此次展覽亮點之一是台南市糕餅商業同業公會首度打造集結糕餅、甜點、伴手禮與食品機械的「台南市糕餅公會主題館」亮相。

    食品機械大廠「百城機械」於現場展示多功能自動化包餃子機，一機多用，透過更換不同模具，可生產水餃、韭菜盒子、義大利餃等多元產品；搭配獨立切刀座，更能製作小籠湯包、水煎包等多樣化餡餅，並支援高速長時間運轉，每小時產能最高達1萬8千個，兼具效率與品質。現場結合台南人氣美食聯盈發點心研製「18摺小籠湯包」於會展亮相讓民眾試吃。

    另還展出熱銷冠軍全自動包餡機，能生產鳳梨酥、月餅、包餡餅乾、麻糬、紅龜粿等糕點；還能製作肉類與魚漿食品，如魚丸、貢丸、魚冊、肉圓等。

    現場另一亮點為台南的咖啡匠攤位展出AI咖啡生豆嚴選機，此項台灣研發的技術不僅節省人力，還可訓練AI依SCA標準自動辨識一級與二級瑕疵豆，讓咖啡品質穩定；更即將與東山農會攜手合作，解決人力缺乏的困境。

    位於台南的咖啡匠展出AI咖啡生豆嚴選機。（台南市政府提供）

    位於台南的咖啡匠展出AI咖啡生豆嚴選機。（台南市政府提供）

