    宜蘭三星米香節10/4呷拜拜 9/8日開搶每人限3桌

    宜蘭三星米香節10月4日呷拜拜，席開60桌，9 月8日開搶，每人限訂3桌。（三星鄉公所提供）

    2025/09/06 15:01

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉公所將在10月4、5日舉辦「米香米鄉」節慶活動，推廣三星米及三星蔥等農特產，中午還會免費供應各6百份滷肉飯，並贈送百元消費券，4日晚間更席開60桌「福桌晚宴呷拜拜」，每桌僅要3千元，9月8日受理訂桌，每人限訂3桌。

    宜蘭市、羅東鎮每年呷拜拜的辦桌菜色豐富，一開訂就會立刻被民眾秒殺；三星鄉今年配合米香節活動，10月4日也將在三星綜合運動場舉辦「福桌晚宴」，以知名三星蔥、三星米入菜，每桌訂價3千6百元，優惠價3千元。

    三星鄉公所表示，福桌晚宴限量60桌，8日受理訂桌，民眾在當天上班時間就可至民政課訂購，每人限額3桌、當場繳費，訂完為止，一經訂桌不接受取消，每桌當天會贈送財神撲滿1組及茶飲3瓶。

    三星鄉長李志鏞說，米香米鄉是三星驕傲，結合土地公祈福與米香節雙重魅力，要讓民眾吃得開心、玩得盡興，並將三星優質農特產和文化推向全國，今年除提供免費滷肉飯，還有機會獲得百元市集消費券，下午則有擲筊大賽，第一名聖杯王將獲得8千元獎金。

    他說，活動也推出蜂蠟盆栽、有機水果大福、三星蔥雷雕鑰匙圈等10項食農手創體驗，每天4場次，名額多達620位，採線上報名，歡迎親子一起體驗，感受三星米香魅力。

    宜蘭三星鄉公所將在10月4、5日舉辦「米香米鄉」節慶活動，推廣三星米及三星蔥，中午還會免費供應各6百份滷肉飯，並贈送百元消費券。（三星鄉公所提供）

