大林聖賢宮辦三國動漫黏土大賽 捏出桃園三結義、草船借箭

民眾用黏土捏出關公樣貌。（記者林宜樟攝）

2025/09/06 15:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為宣揚關聖帝君忠義精神，嘉義縣大林聖賢宮舉辦三國動漫黏黏土大賽今天展開，許多民眾攜家帶眷到場，用黏土捏出三國故事如桃園三結義、草船借箭等歷史故事，前三名作品將送往馬來西亞參加第十一屆「義貫青天」馬來西亞國際關公文化節三國動漫黏黏土大賽國際總決賽。

大林聖賢宮創辦人徐双惠、聖賢宮建廟總主委呂武錦、大林鎮長許有疆、縣議員劉雅文、江志明、嘉義縣消防局長蔡建安及馬來西亞關公文化推廣中心會長孫艪華等今天參與賽事開幕，宣揚關聖帝君忠義精神。

許有疆說，嘉義縣今年受到丹娜絲颱風及豪雨侵襲重創，而關聖帝君信仰的核心是不畏艱難，透過黏土大賽，讓民眾學習關聖帝君克服種種挑戰的精神，一起合作度過難關，「過五關斬六將」。

徐双惠說，關聖帝君忠義精神流傳在華人世界，今年馬來西亞舉辦三國動漫黏黏土國際大賽，有韓國、日本、新加坡、香港、澳門等各國各地區參加，台灣賽事由聖賢宮舉辦，讓民眾透過捏出三國故事，傳承關公文化。

今天學生組、公開組各有2、30人參賽，許多民眾帶著孩子動手捏黏土，呈現三國歷史人物，還有民眾表現空城計的故事，捏出城牆，展現創意。

民眾捏出三國故事角色。（記者林宜樟攝）

民眾參與三國動漫黏黏土大賽。（記者林宜樟攝）

大林聖賢宮舉辦三國動漫黏黏土大賽，大林鎮長許有疆（左4）、聖賢宮創辦人徐双惠等（右2）等到場宣揚關公忠義精神。（記者林宜樟攝）

