為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    議員開箱高雄三民運動中心 明年6月正式啟用

    三民運動中心的多功能球場。（鄭孟洳提供）

    三民運動中心的多功能球場。（鄭孟洳提供）

    2025/09/06 14:36

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕被稱為高雄第一個旗艦場域運動中心的「三民運動中心」工程即將完工，民進黨籍高雄市議員鄭孟洳特別搶先開箱，稱讚游泳池設置了無障礙入水設施，屋頂還規劃槌球場，打造一個全齡運動環境；後續營運團隊進駐後，會著手規劃相關空間，預計明年6月正式啟用。

    三民運動中心位於三民區義華路的原陽明溜冰場，2022年7月原址新建一座複合式運動中心，總樓地板面積約8470平方公尺，總經費超過4億，由中央補助2億元。規劃有室內溫水游泳池、SPA池、兒童池及蒸氣室、烤箱等設施，還包括羽籃球綜合球場、桌球室、槌球場、健身中心、瑜珈、TRX懸吊等多功能訓練室等。

    市議員鄭孟洳表示，許多朋友都在問她這座運動中心何時啟用？她為此邀請運發局到現場搶先開箱，發現內部空間規劃超多元，除了有25公尺的溫水游泳池與兒童戲水池，還有綜合球場、桌球室，及瑜珈、飛輪和TRX等教室，還有兒童專屬肌耐力訓練室，讓每個人都能找到自己喜歡的運動。

    最讓鄭孟洳感動的是，市府團隊在設計時，把長輩的需求都考慮進去，不僅有無障礙停車位、洗腳池和衛浴空間，游泳池也設置無障礙入水設施，甚至在屋頂規劃槌球場，打造一個從孩子、年輕人到銀髮族都能樂在其中的全齡運動環境。

    鄭孟洳指出，三民運動中心即將完工，營運團隊進駐後，會著手規劃相關空間，預計明年6月就能正式啟用，屆時將是三民區33萬市民的運動新地標，無論想要運動健身、親子同樂，還是長輩維持健康，都能在這裡找到最適合自己的方式。

    游泳池設有無障礙入水設施。（鄭孟洳提供）

    游泳池設有無障礙入水設施。（鄭孟洳提供）

    鄭孟洳（前）搶先開箱三民運動中心。（圖擷自鄭孟洳臉書）

    鄭孟洳（前）搶先開箱三民運動中心。（圖擷自鄭孟洳臉書）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播