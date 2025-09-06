議員開箱高雄三民運動中心 明年6月正式啟用

三民運動中心的多功能球場。（鄭孟洳提供）

2025/09/06 14:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕被稱為高雄第一個旗艦場域運動中心的「三民運動中心」工程即將完工，民進黨籍高雄市議員鄭孟洳特別搶先開箱，稱讚游泳池設置了無障礙入水設施，屋頂還規劃槌球場，打造一個全齡運動環境；後續營運團隊進駐後，會著手規劃相關空間，預計明年6月正式啟用。

三民運動中心位於三民區義華路的原陽明溜冰場，2022年7月原址新建一座複合式運動中心，總樓地板面積約8470平方公尺，總經費超過4億，由中央補助2億元。規劃有室內溫水游泳池、SPA池、兒童池及蒸氣室、烤箱等設施，還包括羽籃球綜合球場、桌球室、槌球場、健身中心、瑜珈、TRX懸吊等多功能訓練室等。

市議員鄭孟洳表示，許多朋友都在問她這座運動中心何時啟用？她為此邀請運發局到現場搶先開箱，發現內部空間規劃超多元，除了有25公尺的溫水游泳池與兒童戲水池，還有綜合球場、桌球室，及瑜珈、飛輪和TRX等教室，還有兒童專屬肌耐力訓練室，讓每個人都能找到自己喜歡的運動。

最讓鄭孟洳感動的是，市府團隊在設計時，把長輩的需求都考慮進去，不僅有無障礙停車位、洗腳池和衛浴空間，游泳池也設置無障礙入水設施，甚至在屋頂規劃槌球場，打造一個從孩子、年輕人到銀髮族都能樂在其中的全齡運動環境。

鄭孟洳指出，三民運動中心即將完工，營運團隊進駐後，會著手規劃相關空間，預計明年6月就能正式啟用，屆時將是三民區33萬市民的運動新地標，無論想要運動健身、親子同樂，還是長輩維持健康，都能在這裡找到最適合自己的方式。

游泳池設有無障礙入水設施。（鄭孟洳提供）

鄭孟洳（前）搶先開箱三民運動中心。（圖擷自鄭孟洳臉書）

