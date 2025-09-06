中元節普度法會 澎湖馬公市公所凝聚敬祖與城市關懷精神

馬公市公所中元普度法會在懷恩堂舉行。（馬公市公所提供）

2025/09/06 14:59

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今（6）天是農曆7月15日中元節，馬公市公所於懷恩堂舉行公祭法會，由市長黃健忠擔任主祭官，率領市政團隊向先靈與無祀孤魂誠心致意。馬公市代會主席歐銀花、副主席莊國輝、代表黃旭輝、洪清騰、吳武宗人也出席表達慎終追遠與慈悲普度的敬意。

為方便市民參與祭祀、表達追思，市公所在懷恩堂外設置全天候開放的戶外普度廣場，整體空間設計兼顧莊嚴與便利，展現對信仰文化的尊重與服務品質的重視。法會現場設置敬祖香案與孤魂普度區，儀程依循古禮，肅穆而不失溫情，使傳統信仰與現代行政服務得以融合。

黃健忠表示，中元節提醒「不忘本、慎追遠」，透過公祭法會，傳遞對生命的尊重、對逝者的緬懷，也是對市政角色的再一次省思。懷恩堂生命紀念園區自2019年開辦環保葬以來，市公所團隊即持續推動園區綠美化與設施改善，期盼讓市民在追思之際，有一處能夠安心寄託情感的公共空間。

此次法會亦吸引多位市民自發前來參拜，現場民眾焚香敬禮，祈願家戶平安、祖靈安息。市公所表示，透過制度化祭祀安排與開放式場域設計，將慎終追遠、慈悲普度的文化價值融入市政日常，讓今天不僅是傳統節日的延續，更是城市厚度與公共倫理的具體實踐。

馬公市公所中元普度法會，以慎終追遠為主題。（馬公市公所提供）

