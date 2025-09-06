望安花嶼發電廠燃油管爆裂 油污流入花嶼漁港

望安花嶼發電廠輸油管破裂，導致燃油外洩，警方派員現場站崗。（望安警分局提供）

2025/09/06 14:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣最西島嶼花嶼，島上仍有百餘名居民，民生用電為自營發電，以柴油發電機發電，今（6）日中午不明原因地下輸油管破損，導致燃油溢漏，直接流入花嶼漁港，現由光正2號輸油中，全案已通報望安鄉公所進行檢修，雖為週休2日假期，但望安鄉公所緊急啟動應變措施。

由於花嶼發電廠今日地下油管突然破損，造成燃油洩漏至海面，光正2號在海上負責輸油，望安警分局長黃一航於第一時間接獲通報後，已指派花嶼派出所所長錢益立率員警，於現場架設警戒線及疏導交通，維護村民安全。

澎湖因離島眾多，有人居住島嶼分散各地，目前仍有花嶼、東嶼坪、西嶼坪、東吉等島嶼發電，台電未接管，由望安鄉公所託管，屬於自營發電廠，採取柴油發電機發電，因此電力供應不穩定，雖然澎湖縣政府有意讓台電全面接管，但因投資成本高，台電不願意，當地居民也因每月電費便宜，不願改為台電接管。

根據了解，花嶼發電廠輸送燃油管路，原本是走地下暗管，但因長期被怪手、車輛重物碾壓，導致管路破洞，因發電廠及光正2號人員不知道，一打開輸送油管就發生漏油，因此立即改為明管直接輸送入油槽，溢出燃油並無危險，也不會影響花嶼村正常供電。

燃油外流至花嶼漁港，造成海上飄散油花。（望安警分局提供）

