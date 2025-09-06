中元節還是萬聖節？ 高雄這處景點提早打造「鬼魅南瓜鎮」

SKM Park Outlets高雄草衙的萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」。（業者提供）

2025/09/06 14:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（6日）是農曆7月15日中元節，SKM Park Outlets高雄草衙卻提早過萬聖節，即日起設置「鬼魅南瓜鎮」六大拍照景點，打造高雄最盛大的萬聖場景。

距離10月31日萬聖節還要快兩個月，SKM Park Outlets高雄草衙即日起化身南台灣最盛大的萬聖節舞台「鬼魅南瓜鎮」，從室內到戶外，都透過大型主題裝置、互動式拍照點，讓消費者提早感受萬聖節氛圍。

今年特別擴大陳列規模，大道東中央廣場打造南老大領軍的「南瓜軍團祭壇」，巨型南瓜王率領小惡靈現身，氣勢震撼；戶外購物街區延伸為 「鬼魅南瓜軍團」，漂浮的南瓜燈海交織詭譎裝飾，點亮驚悚的夜晚街景；旋轉樓梯「屍王鬼域」由屍王鎮守，陰森詭譎氛圍令人不寒而慄。

北空橋鐘塔下方的巨大南瓜，幻化為 「魔窟」，成為遊客必拍焦點；大道西被殺人魔佔據，成為「殺人魔追獵場」，充斥駭人的血手印及血腳印印，猶如置身驚悚電影情境；最後，鈴鹿賽道樂園售票中心玻璃上，浮現無數鬼影，形成 「幽獄裂縫」，象徵人間與幽冥的通道，營造毛骨悚然的沉浸體驗。

業者表示，今年同樣帶來萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」，首場將於10月4日週六晚間6點半開演，歡迎民眾一起迎戰惡靈，守護萬聖節傳說。

SKM Park Outlets高雄草衙也攜手來自韓國的超人氣文創品牌PERCENTAGE DESIGN，作者以簡約平實的畫風創作出經典的角色幽靈Ghody，展現療癒感滿分的文創魅力。

鈴鹿賽道樂園「幽獄裂縫」鬼影幢幢。（業者提供）

SKM Park Outlets高雄草衙的「南瓜軍團祭壇」。（業者提供）

「殺人魔追獵場」。（業者提供）

