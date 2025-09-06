為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中元節還是萬聖節？ 高雄這處景點提早打造「鬼魅南瓜鎮」

    SKM Park Outlets高雄草衙的萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」。（業者提供）

    SKM Park Outlets高雄草衙的萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」。（業者提供）

    2025/09/06 14:37

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今天（6日）是農曆7月15日中元節，SKM Park Outlets高雄草衙卻提早過萬聖節，即日起設置「鬼魅南瓜鎮」六大拍照景點，打造高雄最盛大的萬聖場景。

    距離10月31日萬聖節還要快兩個月，SKM Park Outlets高雄草衙即日起化身南台灣最盛大的萬聖節舞台「鬼魅南瓜鎮」，從室內到戶外，都透過大型主題裝置、互動式拍照點，讓消費者提早感受萬聖節氛圍。

    今年特別擴大陳列規模，大道東中央廣場打造南老大領軍的「南瓜軍團祭壇」，巨型南瓜王率領小惡靈現身，氣勢震撼；戶外購物街區延伸為 「鬼魅南瓜軍團」，漂浮的南瓜燈海交織詭譎裝飾，點亮驚悚的夜晚街景；旋轉樓梯「屍王鬼域」由屍王鎮守，陰森詭譎氛圍令人不寒而慄。

    北空橋鐘塔下方的巨大南瓜，幻化為 「魔窟」，成為遊客必拍焦點；大道西被殺人魔佔據，成為「殺人魔追獵場」，充斥駭人的血手印及血腳印印，猶如置身驚悚電影情境；最後，鈴鹿賽道樂園售票中心玻璃上，浮現無數鬼影，形成 「幽獄裂縫」，象徵人間與幽冥的通道，營造毛骨悚然的沉浸體驗。

    業者表示，今年同樣帶來萬聖節限定演出「惡靈來襲 南瓜鎮封印戰」，首場將於10月4日週六晚間6點半開演，歡迎民眾一起迎戰惡靈，守護萬聖節傳說。

    SKM Park Outlets高雄草衙也攜手來自韓國的超人氣文創品牌PERCENTAGE DESIGN，作者以簡約平實的畫風創作出經典的角色幽靈Ghody，展現療癒感滿分的文創魅力。

    鈴鹿賽道樂園「幽獄裂縫」鬼影幢幢。（業者提供）

    鈴鹿賽道樂園「幽獄裂縫」鬼影幢幢。（業者提供）

    SKM Park Outlets高雄草衙的「南瓜軍團祭壇」。（業者提供）

    SKM Park Outlets高雄草衙的「南瓜軍團祭壇」。（業者提供）

    「殺人魔追獵場」。（業者提供）

    「殺人魔追獵場」。（業者提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播