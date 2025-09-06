台鐵漲價後首次北花返鄉專車維持200元 花縣府網站9/10中午訂票

花蓮縣府與台鐵合作開辦中秋節返鄉專車，採用普悠瑪號，票價每張200元，比台鐵車票便宜超過一半，預估將掀搶購潮。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵今年6月23日調漲火車票價，台北花蓮間自強號票價從440元漲後為583元，造成旅外民眾返鄉成本大大增加，花蓮縣府開辦中秋節返鄉專車，單趟票價維持每張200元，由於是調漲票價後縣府首次的返鄉列車專案，票價又只有台鐵一半不到，預估將超搶手。縣府民政處表示，10日中午在縣府網站開放登記訂票。

台鐵公司3日午夜起開放中秋節連假車票預訂，熱門時段返鄉返工幾乎售罄只剩零星座位，花蓮縣政府今年仍與台鐵合作，開辦實名制中秋返鄉專車，每張票200元，比自強號北花票價583元便宜一半以上，然而專車車型為普悠瑪號，8節車廂座位只有372個。

開放訂票時間是10日中午12時至下午4時，民眾由「花蓮縣政府全球資訊網-熱門連結-114年中秋節返鄉專車訂票」登載資料訂票。縣府表示，200元是專車的行政作業費，一經購買後不接受退費，且禁止轉售轉讓，搭車時需憑證件上車。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮、或身分證U開頭），以及實際在花蓮工作者的非花蓮縣籍民眾，其配偶、直系血親、直系血親配偶都可購買。

縣府民政處說明，中秋返鄉專車搭乘時間，台北站往花蓮搭車時間10月3日（週五）晚上7時35分，發車直達花蓮，抵達花蓮為9點50分，持專車乘車證可以接續轉乘9點58分往玉里區間車，沿途停靠壽豐、鳳林、光復、瑞穗及玉里。

返工專車花蓮站搭乘時間是10月6日（週一中秋節）下午1時41分，縱谷區民眾可搭台鐵12時19分在玉里站加開的區間車，下午1時33分抵達花蓮站，剛好銜接上返工專車開車時間。

