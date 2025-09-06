女山友登頂玉山下撤嚴重摔傷 空勤吊掛下山

玉山主峰有女山友（右二）登頂下山不慎跌到，排雲山莊立即派出人員就近馳援，並將女山友帶至安全地點。（南投縣消防局提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區19名攀登玉山主峰的隊伍，今晨50歲郭姓女隊員登頂下山時，不慎在主北岔路的風口摔倒，導致左眼撕裂傷，以及腿、下巴摔傷無法行動，南投縣消防局獲報先請求排雲山莊馳援，之後排雲人員接觸郭女發現傷勢嚴重，便請求空勤直升機吊掛，並於上午近11點順利降落送醫治療。

南投縣消防局表示，該登山隊是昨（5日）從塔塔加登山口入山攀登玉山，預計今早完成登頂後於下午下山，詎料郭姓女隊員卻在登頂下撤時，不慎在主北岔路摔傷，導致右膝、下巴受傷，左眼也有撕裂傷，並有失溫疑慮無法自行移動。

消防局說，上午獲報後，立即出動7名地面搜救人員上山，同時請求玉山排雲山莊3名人員就近協助，並於上午8點37分接觸到郭女，考量其傷勢嚴重，先初步包紮傷口，再揹負至安全地點，並建議申請空中勤務支援，爭取救援時效。

隨後空勤直升機約在上午10點半抵達事故現場，雖高山區風大又有些許低雲，

但空勤機組員仍穩定滯空將郭女吊掛下山，上午近11點降落竹山消防訓練中心，再由救護車後送至竹山秀傳醫院治療。

消防局提醒，夏季山區天氣多變容易下雨，山友若遇到山徑溼滑，更應小心行走，並隨時注意天氣與路況，以降低山難發生。

